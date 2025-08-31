 رقم قياسي من طلبات استضافة أمم أفريقيا حتى 2035

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي:

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تلقي رقم قياسي من طلبات استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا حتى عام 2035، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت في العاصمة الكينية نيروبي عشية نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024، وأكد موتسيبي أن فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية لتقديم طلبات الاستضافة يساهم في تطوير كرة القدم داخل القارة ويعكس الاهتمام المتزايد من الدول بتنظيم البطولة.

وأشار رئيس “كاف” إلى أن كرة القدم الأفريقية تشهد نجاحًا غير مسبوق، مؤكدًا أن الاتحاد ضمَّن حاليًا دخلًا بقيمة مليار دولار على مدار 8 سنوات، وسيُخصص جزء كبير من هذا المبلغ لدعم قطاعات الشباب ونشر اللعبة بين الفئات العمرية الصغيرة، كما أشار إلى أن زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقات القارية يعود جزئيًا إلى تخصيص 100 ألف دولار لكل نادي، مع خطة لضخ 8 ملايين دولار إضافية لمساعدة الأندية في مواجهة التحديات اللوجستية داخل القارة.

يُذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 جانفي 2026، فيما تتشارك ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا في استضافة نسخة 2027 من البطولة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “كاف” لتعزيز تطوير كرة القدم في القارة وتحفيز الاستثمار الرياضي.موتسيبي شدد على أهمية العمل المستمر لدعم كرة القدم الأفريقية وتوسيع قاعدة المشاركة والإمكانات المالية للأندية.