رقم قياسي مونديالي لِرونالدو

حطّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الخميس رقما قياسيا، في تاريخ منافسة كأس العالم لِكرة القدم.

وسجّل القائد والمهاجم رونالدو هدفا من ركلة جزاء، وساهم في فوز نتيجته (3-2) للبرتغال على منتخب غانا، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال قطر 2022.

وبات البرتغالي كريستيانو رونالدو أوّل لاعب يُسجّل هدفا على الأقلّ، في خمس مشاركات متتالية في منافسة كأس العالم.

وقبل مونديال قطر، كان رونالدو قدأحرز هدفا واحدا في كلّ من نسخ كأس العالم 2006 و2010 و2014، وأربعة أهداف في طبعة 2018.

ويجمع كريستيانو رونالدو في جعبته 8 أهداف مونديالية، في انتظار ما سيفعله في الجولتَين الأُخريَين من مونديال 2022، أو أبعد من هذه المحطّة.

هذا وصنع رونالدو الحدث أيضا مساء الخميس، ليس بِأهدافه أو فسخ العقد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنّما بِأسلوب آخر.

ويحمل المهاجم رونالدو شارة قائد منتخب البرتغال، الذي يُواجه في هذه اللّحظات (مساء الخميس) فريق غانا، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

واغرورقت عينا رونالدو بِالدموع عند عزف النشيد البرتغالي، قبيل انطلاق مواجهة غانا. وهو أمر فسّره بعضهم بِتأثّر المهاجم البرتغالي نفسيا بِما حدث له مُؤخّرا، بعد خلافات حادّة بينه وبين إدارة ناديه مانشستر يونايتد ومدرب الفريق، وفسخه العقد.

وأثناء إجراء المباراة، راح رونالدو يستعرض لياقته البدنية العالية، حيث أظهرته صور التلفزيون يقوم بِارتقاء “خرافي” بعد تمريرة هوائية للكرة.