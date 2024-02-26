رقم قياسي وطني جديد للجزائري محمد بن يطو في سباق 10 كلم

حطم العداء الجزائري، محمد بن يطو، الرقم القياسي الوطني في سباق 10 كلم على الطريق، بزمن قدره 28 دقيقة و ثانية واحدة، في سباق كاستيليون بإسبانيا.

و أنهى بن يطو السباق، في المركز الـ 13، فيما فاز به العداء الإثيوبي تاديسي ووركو بتوقيت قدره 27د و 2ثا، متقدما على الكينيين برافين كيبروب بـتوقيت 27د 16ثا، و دينيس كيبيت كيتيو بزمن قدره 27د 33ثا.

و يعد هذا الرقم القياسي هو الثاني في ظرف أيام فقط، بعد الذي تم تحطيمه في سباق 5 كيلومترات على الطريق، عبر العداء الشاب سعيد عمري، في في سباق “موناكو ران”.