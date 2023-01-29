رقم قياسي.. 49 وفاة و660 حالة تسمم بالغاز خلال جانفي

سجلت الحماية المدنية أكبر حصيلة للوفيات والتسممات بالغاز منذ سنوات حيث لقي 49 شخصا مصرعهم، وتم انقاذ 660 من الموت منذ بداية شهر جانفي 2023.

وحسب حصيلة للحماية المدنية تم تسجيل أكثر من 50 حالة تم انقاذها من الموت المحقق جراء التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون يوم 28 جانفي فقط.

وحسبها سجلت 49 حالة وفاة و660 شخصا تم انقاذهم منذ بداية سنة 2023 .

ويوم 25 جانفي أكد مدير الاحصائيات والاعلام بالحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور وفاة 44 شخصا بالغاز بينما تم انقاذ 455 آخرين منذ بداية السنة.

وتحدث عاشور عن 5 حالات وفاة في 24 ساعة الأخيرة بينهم زوجان لقيا حتفهما، في تراجيديا متواصلة بسبب غياب المعايير الأمنية، على حدّ تأكيد المتحدث ذاته.

واعتبر العقيد فاروق عاشور أن هذا الرقم مرتفع مقارنة بـالـ 3 سنوات الماضية ورغم كل المجهودات والحملات التحسيسية التي تقوم بها الحماية المدنية.

وشدّد المتحدث ذاته على وجوب تقيّد الجزائريين بثلاث دعامات لإنهاء مآسي اختناقات الغاز،مبرزا أنّه يمكن التحكم في أخطار الاختناقات عبر ترسيخ دعائم البيت الآمن.

واعتبر أن ذاك يستدعي تكريس الثقافة الوقائية، منبّهاً إلى ضرورة الحرص ألف مرة في اليوم على وجود التهوية وحضور المؤشر الأزرق، فضلاً عن اهتمام المواطنين بأجهزة الإنذار، ومطابقة أجهزة التدفئة للمقاييس، أكثر من التركيز على الأسعار.

وتابع: “عدّة عوامل تتدخل في اختناقات الغاز، مثل نزع وإعادة تركيب المدفئات واستخدامها لغير أغراضها كتسخين الخبز وتجفيف الملابس، فضلاً عن محذور تركيب أجهزة تسخين المياه على مستوى الحمامات، لذا يتعين الحرص على التوصيل الآمن لأنابيب المدفئات”.

وألّح ضيف الأولى على حتمية ضمان التهوية في المنازل، مرجعاً كثير من اختناقات الغاز إلى غياب ثقافة الاستعمال الآمن، وعدم توفر أجهزة التدفئة المستعملة على شهادة المطابقة.

وركّز عاشور على مراعاة إعادة تهيئة المنازل لما يتناسب مع شروط الأمن ودراسة الأخطار، مسجّلاً أنّ تراجيديا “القاتل الصامت” إفراز للتركيب العشوائي لأجهزة التدفئة، لذا نوّه إلى وجوب تولي تقنيين معتمدين مؤهلين للعملية.

وأكد ضيف الصباح أن قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد مساء الثلاثاء، والقاضية بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، ستساهم بشكل كبير في التقليل من هذه الحوادث.