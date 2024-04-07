رقم مميّز لآيت نوري في الدوري الإنجليزي

يواصل الدولي الجزائري ريان آيت نوري تألقه مع ناديه ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم.

وحسب موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن المدافع آيت نوري، هو أكثر ظهير ومدافع نجاحا في “البريمرليغ” هذا الموسم.

وأضاف الموقع أن آيت نوري، هو الظهير والمدافع بالأكثر نجاحا بـ 55 مراوغة وبنسبة نجاح بلغت 61%.

للإشارة فإن آيت نوري غادر أرضية الملعب في مباراة ويست هام التي جرت السبت بعد إصابته في د55 .