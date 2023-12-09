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رياضة

رقم مميّز لأمير سعيود في الدوري السعودي

عمر سلامي
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رقم مميّز لأمير سعيود في الدوري السعودي
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أمير سعيود

حقق مهاجم نادي الرائد، أمير سعيود رقما مميّزا في الدوري السعودي، بقيامه بأكبر عدد من المراوغات الناجحة في مباراة واحدة، وتحطيمه لرقم صمد لمدة 7 سنوات.

وأكد موقع “سوفاسكور” أنه بعد تحيين قاعدة البيانات الخاصة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، تم تعديل عدد المراوغات الناجحة لأمير سعيود في مباراة الحزم.

وأضاف الموقع المتخصص في الإحصائيات، أنه بعد التعديل أصبح رصيد سعيود 14 مراوغة ناجحة من أصل 17، في المباراة المذكورة، وهو بذلك أعلى رقم في مباراة واحدة في قاعدة بيانات “سوفاسكور” الإحصائية الخاصة بدوري روشن السعودي، أي منذ موسم 2016/2017 .

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