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رياضة

رقم مميّز لبونجاح مع السد القطري

عمر سلامي
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رقم مميّز لبونجاح مع السد القطري
ح.م
بغداد بونجاح

حقق الدولي الجزائري، مهاجم السد القطري بغداد بونجاح رقما مميزا في المباراة التي جمعت نادية بالمرخية، في الدوري القطري.
وحسب “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، لإغن بونجاح قام خلال مباراة المرخية بـ11 تسديدة.
وأضاف الموقع المتخصص في الإحصائيات أن 11 تسديدة هو أعلى رقم للاعب بونجاح في مباراة واحدة، بالدوري القطري، خلال هذا الموسم.

وفاز نادي السد على المرخية بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الـ18 من الدوري القطري.

ويتصدر رفقاء بونجاح جدول الترتيب برصيد43 نقطة، فيما يحتل نادي المرخية الذي يدربه الجزائري مجيد بوقرة المركز الأخير، برصيبد 8 نقاط.

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