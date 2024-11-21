رقم مميّز لحارس المنتخب الجزائري في تصفيات “كان” 2025

حقق حارس المنتخب الوطني ألكسيس قندوز رقما مميّزا خلال مباراة الطوغو، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، قام أليكسيس قندوز خلال مباراة الطوغو، برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بـ 10 تصديات للكرة.

وأضاف الموقع: “ولا حارس آخر من منتخب الجزائر استطاع تحقيق نفس الرقم في مباراة من 90 دقيقة في قاعدة بيانات “سوفاسكور” الإحصائية في جميع المنافسات المتاحة”.