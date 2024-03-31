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رياضة

رقم مميّز لشايبي مع فرانكفورت

عمر سلامي
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رقم مميّز لشايبي مع فرانكفورت
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فارس شايبي

أصبح الدولي الجزائري فارس شايبي اللاعب الأكثر صناعة للفرص الخطيرة في نادي فرانكفورت الألماني.

وانفرد شايبي بعد مباراة يونيون برلين برقم مميّز، حيث أصبح أكثر لاعب صناعة للفرص الخطيرة في فريقه، بصناعته لـ7 فرص خطيرة، حسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم.

وشارك الدولي الجزائري بديلا في مباراة يونيون برلين بداية من الدقيقة 71.

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