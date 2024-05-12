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رياضة

رقم مميّز لفارس شايبي مع آينتراخت فرانكفورت

عمر سلامي
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رقم مميّز لفارس شايبي مع آينتراخت فرانكفورت
ح.م
فارس شايبي

يواصل الدولي الجزائري فارس شايبي تألقه هذا الموسم، مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وحقق فارس شايبي بعد مباراة ناديه ضد غلادباخ، رقما مميزا، حيث أصبح ثاني أكثر لاعب إفريقي صناعة للفرص الخطيرة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بـ12 فرصة.

وحسب موقع “سوفا سكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن شايبي منح 7 تمريرات مفتاحية وهو أعلى رقم للاعب إفريقي في لقاء واحد في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وأضاف الموقع أن شايبي أضحى أكثر لاعب من فرانكفورت صناعة للفرص في “البوندسليغا” هذا الموسم بواقع 48 فرصة.

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