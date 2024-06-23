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اقتصاد
حظي بموافقة الرئيس تبون ليكون تحت رعايته السامية

ركاش: التحضير لإطلاق “ملتقى الجزائر الدولي للاستثمار”

ق.و
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ركاش: التحضير لإطلاق “ملتقى الجزائر الدولي للاستثمار”
أرشيف

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الأحد بالجزائر العاصمة، عن تأسيس الوكالة لـ”ملتقى الجزائر الدولي للاستثمار” (إنفست ديزاد-Invest DZ)، الذي سينظم سنويا بهدف الترويج للجزائر كوجهة استثمارية، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
وأوضح ركاش، في كلمة ألقاها خلال ملتقى حول “دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”، من تنظيم وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن هذا الملتقى “حظي بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليكون تحت رعايته السامية”.
وأضاف أن: “الملتقى سيكون حدثا سنويا دوليا ومنصة للترويج للجزائر كوجهة استثمارية، عبر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا مناسبة للتقييم والتقويم وعرض التجارب الناجحة للشركات المحلية والأجنبية”.
ولفت المتحدث إلى أن هذا الملتقى سيكون أيضا فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين الدوليين، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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