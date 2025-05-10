ركاش: الجزائر قادرة على قيادة أفريقيا لتسريع وتيرة التجارة البينية

أكد مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، على قدرة الجزائر في قيادة القارة الأفريقية لتسريع تحقيق التكامل الاقتصادي عبر التجارة البينية بين البلدان الأفريقية.

وفي كلمة له، خلال افتتاح ملتقى أفريقيا للاستثمار، المُنظم اليوم السبت في الجزائر العاصمة من قبل المركز العربي الأفريقي للاستثمار، قال ركاش، بالرغم من الجهود الأفريقية المبذولة لتطوير التجارة البينية إلا أنها لم تتعدّى مستوى 15 من المائة.

وكشف ركاش، عن تسجيل ضعف كبير في الاستثمارات البينية الأفريقية حيث “لا تتعدّى مستوى 10 من المائة في حين أن أكثر من 75 بالمائة من الاستثمارات في أفريقيا مصدرها من خارج القارة”.

وأكد المتحدّث أن تطوير التجارة البينية بين البلدان الأفريقية لابد ان يشتمل على تطوير اللوجيستيك وتسهيل العمل الجمركي لتحقيق التنمية الشاملة.

الجزائر..انطلاق ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة

انطلق صبيحة اليوم السبت، في الجزائر العاصمة، ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة – AFIC11، والموسوم بـ “التكامل والازدهار الإفريقي”.

الملتقى الذي يحتضنه فندق الشيراطون يومي السبت والأحد، يعرف مشاركة أكثر من 1000 فاعل دولي من صناع القرار والمستثمرين والخبراءـ يمثلون 43 دولة ممثلة من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما يعرف الملتقى مشاركة أكثر من 200 جهة عارضة تغطي مختلف القطاعات الاقتصاديةـ إلى جانب تنظيم أكثر من 300 لقاء ثنائي B2B لعقد شراكات وصفقات استثمارية.