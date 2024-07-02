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الجزائر
القدرة المالية على أشغال التهيئة مطلوبة في المركبات الكبرى

ركاش: تسجيل 249 مشروع استثماري في السياحة

كمال. ل
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ركاش: تسجيل 249 مشروع استثماري في السياحة
ح.م
المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الثلاثاء بمستغانم، تسجيل 249 مشروع استثماري خاص بالسياحة بمختلف فروعها على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر.
وأوضح ركاش، في كلمته خلال الملتقى الوطني “وجهة الجزائر السياحية.. تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “سجلت إلى غاية 30 جوان الماضي 8.051 مشروع استثماري من بينها 249 مشروع يخص السياحة بمختلف فروعها، ولاسيما المشاريع الفندقية (103 مشروع) ومراكز الترفيه (54) والمركبات السياحية وقرى العطل (29) وأخرى متعلقة بالتنزه في البحر”.
وذكر بأن “عدد الرغبات المعبّر عنها من طرف المستثمرين ومن بينهم أجانب لاسيما لإنجاز مؤسسات فندقية ومدن مائية وتوسعة لمراكز التنزه، تؤكد أن السياحة من أكثر قطاعات النشاط جذبا للاستثمارات.”
وأردف ذات المسؤول قائلا: “ينتظرنا عمل تنسيقي كبير مع قطاع السياحة لتدعيم الحظيرة السياحة بهياكل جديدة، خاصة مع الوكالة الوطنية للعقار السياحي لاستكمال المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسّع السياحي المصنفة والتعجيل بعملية التهيئة وفقا برنامج مدروس”.
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث بأن “هذا الجهد يجب أن يركّز على مناطق نموذجية، من بينها بومرداس ومستغانم، تعطي المثال وتصبح قاطرة القطاع السياحي الوطني مع التركيز أيضا على تطهير حافظة العقار السياحي لاسترجاع الأوعية العقارية الممنوحة وغير المستغلة”.
وأضاف نفس المصدر، أنه “في ظل غياب التهيئة وبالنظر إلى الطلب المعبّر عنه لإنجاز مركبات سياحية كبيرة، سيتم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين يعبّرون عن استعدادهم للتكفل بهذه العملية متى كانت مشاريعهم كاملة وجاهزة ولديهم القدرة المالية، مع التزامهم بعدم اللجوء إلى الدولة واحترام بطاقة تقنية تتعلق بالمعايير العصرية للمشروع”.

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