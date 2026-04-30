ركاش يبرز مناخ الاستثمار في الجزائر خلال مؤتمر “فيتا 2026”

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمزايا التنافسية التي تزخر بها، مشيرًا إلى تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين ودخول البلاد مرحلة جديدة تقوم على تجسيد المشاريع ميدانيًا.

وجاء ذلك خلال مشاركته أمس الأربعاء في الدورة التاسعة من المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا “فيتا 2026” بتونس، حيث نشط رفقة سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، ورشة نقاش خصصت لموضوع الاستثمار في الجزائر، قدم خلالها عرضًا حول أبرز الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال، لاسيما تكريس الاستقرار التشريعي، وتحديث منظومة ترقية الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للمستثمرين.

وخلال الورشة، تم استعراض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر ومزاياها التنافسية، مع التأكيد على أن الإصلاحات المنجزة بدأت تؤتي ثمارها من خلال تنامي اهتمام المستثمرين بالسوق الجزائرية، بما يعكس تحسن بيئة الاستثمار.

وعلى هامش المؤتمر، أجرى ركاش سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات، خُصصت لبحث سبل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في الجزائر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة وآليات مرافقة المشاريع إلى غاية دخولها حيز التنفيذ.

وشهدت هذه الدورة، التي نظمها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي تحت شعار “سلاسل القيمة الإفريقية: تطوير روافع استراتيجية لتحويل القارة”، مشاركة واسعة تجاوزت 2000 مشارك من أكثر من 70 دولة، من بينهم صناع قرار وممثلو مؤسسات مالية ومستثمرون ومنظمات اقتصادية وغرف تجارة، فضلًا عن خبراء ومتعاملين اقتصاديين.