ركاش يستعرض إصلاحات الجزائر لترقية الاستثمار أمام بعثة صندوق النقد الدولي

قدم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عرضًا حول الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وهذا أمام بعثةً من صندوق النقد الدولي، وفقا لما أفادت به الوكالة.

واستقبل ركاش، اليوم الأحد 28 جوان، بمقر الوكالة، بعثةً من صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع السلطات العمومية الجزائرية، بحضور الأمين العام لبنك الجزائر وإطارات من الوكالة.

واستعرض ركاش خلال اللقاء أهم التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير منظومة مرافقة المستثمرين، لاسيما من خلال إصلاحات الشباك الوحيد للاستثمار، ورقمنة الخدمات، وتعزيز الشفافية في تسيير العقار الاقتصادي.

كما استعرض حصيلة الاستثمار في الجزائر، والديناميكية التي تشهدها مختلف القطاعات، إلى جانب أبرز المشاريع الاستثمارية المهيكلة الجاري تجسيدها عبر مختلف ولايات الوطن.

وتبادل الطرفان أيضا وجهات النظر حول الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، والجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.

لتختتم الزيارة بجولة ميدانية إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، اطلعت خلالها بعثة صندوق النقد الدولي على مختلف المصالح الممثلة به، واستمعت إلى شروحات حول آليات عمله ودوره في مرافقة المستثمرين وتسهيل تجسيد مشاريعهم، حسب المصدر ذاته.