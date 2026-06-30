ركلات الترجيح.. ماذا حدث في المعسكر الألماني؟

عكست الأجواء أثناء سلسلة ركلات الترجيح، الحالة المروّعة التي بلغها منتخب ألمانيا لكرة القدم.

خسر الألمان بِواقع ركلات الترجيح (3-4) أمام الباراغواي، وودّعو كأس العالم من الدور الـ 16، بعد انتهاء مواجهة الباراغواي بنتيجة التعادل (1-1) في الوقتَين الأصلي والإضافي، مساء الإثنين.

وقبيل تنفيذ ركلة الترجيح السادسة والأخيرة، حدث ما يُشبه التردّد والتخوّف في المعسكر الألماني الألماني، قبل أن يتجرّأ المدافع يوناتان تاه ويتحمّل مسؤوليته. تقول الصحيفة المحلية “دي فيلت” في تقرير لها بهذا الشأن.

واللافت أن “الشجاع” يوناتان تاه ورغم أنه يبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق له تنفيذ ركلة جزاء في مباراة رسمية، سواء على مستوى المنتخب أو النادي!

وأهدر يوناتان تاه ركلته، ثم انبرى لاعب الباراغواي خوسيه ماريا كانالي وسجّل في مرمى مانويل نوير، وأهّل منتخبه الوطني إلى ثمن نهائي المونديال.