ركوع رئيس حكومة المغرب لولي العهد السعودي يثير ضجة  

أثار ركوع رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة الرياض ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنحاء رئيس الحكومة المغربية أمام الرجل الثاني في المملكة السعودية، وتباينت التعليقات بين السخرية والاستنكار.

وظهر أخنوش في مقطع فيديو خلال استقبال ولي السعودية له في بالقصر الملكي بالرياض وهو ينحني مما خلف موجة من السخرية بين المعلقين والغضب وسط المغاربة حيث طالبه نشطاء من بلده باحترام الدولة التي يمثلها أو الاستقالة.

والتقط المعلقون لحظة ركوع رئيس حكومة المغرب لولي العهد السعودي ليشنوا حملة تعليقات واسعة.

وقال أحد النشطاء معلقا “لا تنحي يا أخنوش هذه ليست المغرب”، فيما غرد ناشط آخر على صفحته بالقول “رئيس وزراء المغرب.. شكله متعود على الإنحاء”.

ولم يسلم رئيس الحكومة المغربية من انتقادات أبناء بلده حيث أثار ركوعه لولي العهد السعودي موجة من التعليقات الغاضبة.

وقال نشطاء مغاربة أن انحناء رئيس حكومتهم حركة غير مقبولة وقال أحد المعلقين ”أنت يا أخنوش رئيس حكومة المغرب.. يرأسها ملك، وبن سلمان ولي عهد دولة أخرى اسمها السعودية.. أنت تمثل الملك حسب البالغ الصادر بشأن حضورك لهذا المحفل“.

فيما طالب مغرد بإعطاء دروس في الاتيكيت للمسؤولين المغاربة ” في العالم يتم تخصيص خبراء فالإتيكيت والمراسيم.. يقومون بتعليم المسؤولين كيفية التصرف في هذه المواقف.

وقال مغرد آخر “المسؤولون المغاربة في كل مرة يقابلون فيه مسؤول أجنبي يتفننون في إهانة وإذلال أنفسهم والشعب الذي يمثلونه.. ارفعوا رؤوسكم قليلا..”

وعلق أخر بالقول “أتمنى من رئيس الحكومة السيد أخنوش أن ينحني للشعب المغربي كما انحنى لابن ملك السعودية”

فيما علّق ناشط فيسبوكي آخر على صورة قائلا :”سي عزيز لا يهمنا تعاملك مع القادة وأصحاب المال حين تكون تمثل نفسك، لكن حين تمثل المملكة المغربية وملكها محمد السادس، يجب عليك الظهور بكثير من النخوة أمام قادة باقي الدول”.

فيما ذهب مغرد اخر بعيدا في انتقاد أخنوش قائلا “هذا الانحناء ذل ومذلة للتاريخ العظيم لأجدادنا المغاربة الأحرار أخنوش لا يمثل إلا نفسه في شرب هذا الكأس الذليل أخنوش لا يمثلني وعار علي أن يمثلني”.