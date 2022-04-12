رمال الصحراء الجزائرية تزور فرنسا مجددا

للمرة الثالثة في ظرف شهر واحد، تغطّي رمال الصحراء الأجواء في فرنسا بفعل الرياح الجنوبية، ليتحوّل لون السماء إلى البنّي.

وحسب ما نقلته قناة “تي أف 1” المحلية، سيستمرّ تدفّق الرمال الصحراوية إلى فرنسا إلى غاية نهاية الأسبوع.

وأوضحت “تي أف 1” أنّ العواصف الرملية التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في الجزائر والمغرب، تسبّبت في ارتفاع غبار كثيف وصل إلى الأجواء الفرنسية، بعد عبور البحر المتوسط وجبال البيريني.

وستستمرّ هذه الوضعية حتى نهاية الأسبوع، حسب القناة التي دعت المواطنين ساخرة إلى تأجيل غسل سياراتهم بسبب تساقط الأتربة.