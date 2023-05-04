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رياضة

رمان: لا يجب أن نستصغر أنفسنا وسنعمل على تحقيق الهدف

عمر سلامي
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رمان: لا يجب أن نستصغر أنفسنا وسنعمل على تحقيق الهدف
ح.م
أرزقي رمان

قال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، أنه تم التركيز على الجانب النفسي في التحضير لمباراة الكونغو، من أجل الفوز والتأهل إلى ربع النهائي، في المركز الثاني.

وأضاف رمان في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “بعد النكسة أمام السنغال، لا يجب أن نستصغر أنفسنا، لدينا فريق في المستوى، ولدينا كلمتنا في هذه الدورة، وسنواصل العمل على تحقيق الهدف المسطر وهو التأهل إلى المونديال”.

وتابع مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: ” يجب أن نستخلص الدروس، ونصحح الأخطاء، وفي اللقاء الثاني الحظ لم يكن معنا، لذا لا يجب أن نشكك في إمكانياتنا”.

وشكر رمان مدرب منتخب الكونغو، على إشادته بالمنتخب الجزائري، وقال: ” مدرب الكونغو لا يرمي الورود، ما قاله حقيقة لدينا منتخب في المستوى وإن شاء الله ستكون لنا كلمة ونحقق أهدافنا”.

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