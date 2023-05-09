رمان وأشباله يوجهون رسالة إلى الجمهور القسنطيني قبل مواجهة المغرب

قال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، أنه ينتظر من الجمهور القسنطيني التوافد بقوة، لمساندة أشباله في مباراتهم أمام المنتخب المغربي.

وأضاف رمان في تصريحات له عقب وصول المنتخب إلى قسنطينة، تحسبا لمواجهة منتخب المغرب: “الجمهور القسنطيني معروف بشغفه الكبير بكرة القدم، وحبه للوطن والمنتخب الوطني، إن شاء الله يقدم الجمهور دعما كبيرا في المباراة، لتجاوز عقبة ربع النهائي، وكسب تأشيرة التأهل إلى المونديال”.

من جهته قال اللاعب يونس بن علي: “نراهن على دعم جماهيري كبير من أجل مساعدتنا على اقتطاع تأشيرة المرور إلى نصف النهائي، والتأهل إلى المونديال”.

وأضاف: “الجماهير الجزائرية الأفضل في العالم، وننتظر دعما كبيرا في المباراة، وأجواء خيالية”.

أما اللاعب همام، فقال: “نتمنى توافد الجمهور القسنطيني بقوة من أجل تشجيعنا والوقوف إلى جانبنا في هذه المباراة الصعبة، وإن شاء الله نفرحوه”.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي، سهرة الأربعاء بداية من الساعة الثامنة لحساب ربع نهائي بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، الجارية بالجزائر.