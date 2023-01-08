رمضان.. تحضيرات مُبكرة

وفق أوامر الرئيس تبون للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء

أمر الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بالتحضيرات المبكرة والشاملة لشهر رمضان المعظّم، لسنة 2023، موجها الجهاز التنفيذي بضرورة توفير كل الظروف الملائمة، خلال هذا الشهر الكريم.

وجاء ذلك خلال ترؤس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع قانون، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وعروض وزارية مشتركة تناولت آلية تموين السوق الوطنية بمادة اليوريا ـ 46 بالمائة، التحضيرات لشهر رمضان المعظّم، لسنة 2023، وتحلية مياه البحر.

واستعدادا للشهر الفضيل، شدد الرئيس تبون على مواصلة محاربة المضاربة، والاستمرار، في هذا النسق طوال السنة، وكشف المضاربين ومخططاتهم، للرأي العام، آمرا بتشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمواطنين، وتخصيص مواقع وأماكن، ظرفية، لنشاطهم، خلال الشهر الفضيل.

وفي سياق آخر، أعطى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات بشأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، حيث ثمّن مضمون القانون، بعد المصادقة عليه، من قبل مجلس الوزراء، معتبرا إياه قيمة مضافة وتعزيزا للنصوص القانونية، في مجال حماية حقوق الإنسان.

وبشأن العروض الوزارية المشتركة، أكد الرئيس على أهمية تطوير إنتاج مادة “اليوريا ـ 46 بالمائة” محليا، لِمَا لها من أثر إيجابي، في تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وأيضا، لارتفاع سعرها في السوق الدولية.

وبخصوص تحلية مياه البحر، أكد الرئيس تبون أن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني، تبعث على التفاؤل، مما يعيد التوازن للديناميكية والسرعة الطبيعيتين بالنسبة للتنمية في بلادنا، مشددا على مواصلة التكوين وتطوير نوعيته، من خلال شراكات مع معاهد وجامعات، ذات سمعة دولية، لتبادل الخبرات في هذا المجال وضرورة مواكبة قطاع الصناعة، للتقدم المُحرَز في هذا المجال، بخلق بيئة صناعية متخصّصة، تعمل على تطوير هذا التخصص واستغلاله، ليكون مقوّما إضافيا في عجلة الاقتصاد الوطني.

واستنفر الرئيس تبون مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية مع إعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية وإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم وكذا المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة.

كما أمر رئيس الجمهورية بتفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن واستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة، مع إنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.

وفي باب التوجيهات العامة، أكد الرئيس أن الهدف من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو سدّ للفراغ الثقافي والفني، لدى الجيل الناشئ، لتقوية أسسنا الثقافية والفنية من أجل مواجهة التحديات، التي تنطلق من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي، والمسرحي والموسيقي، مشددا على استقدام أساتذة متخصصين، وخبراء يتولون التكوين في مختلف الفنون، إلى غاية نيل البكالوريا الفنية، إرساءً لثقافة التكوين، في المجال الفني كمكانة اجتماعية.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، تمت المصادقة على مراسيم تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب عليا في الدولة.