“رمضان في القصر”.. سوق خارج ضغوطات المضاربين

مستهلكات متنوعة بأسعار ترضي "الزوالية"

استحسن الكثير من الجزائريين عشية حلول شهر الصيام، مبادرات أسواق الرحمة، والفضاءات التي خصصت لبيع المواد الاستهلاكية بأسعار متدنية، مقارنة بتلك التي اعتاد عليها في الأسواق الأخرى وفي محلات تجار البيع بالتجزئة، وتهافتوا على بعض المعارض التي حملت شعارات تجعلهم يشعرون بالطمأنينة، ولا تفرق بين الزوالي وميسور الحال.. تظاهرة “رمضان في القصر” و”سوق الكرامة” لبيع المنتجات الاستهلاكية بقصر المعارض “صفاكس”، واحد من الفضاءات التي هرع إليها العاصميون عشية رمضان، أين وصلت التخفيضات في أسعار بعض المواد الغذائية إلى فارق 100دج.

ومن خلال جولة استطلاعية، قادت “الشروق”، الأحد، إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري، تبين مدى اهتمام العائلات الجزائرية مع بداية الشهر الكريم، ببيع دون مضاربة ولا استغلال، وبعيدا عن أسعار تلهب جيوب “الزوالية”، وبالمقابل، فإن بعض الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية، وحتى بعض التعاونيات والجمعيات المستثمرة في منتجاتها، وجدت في “رمضان في القصر”، من خلال البيع بأسعار الجملة، ترحيبا من طرف الزبائن ببعض سلعها.

لوازم التغليف والبهارات والمصبرات والأجبان.. من المصنع إلى المستهلك

ولقيت بعض مستلزمات المطبخ الرمضاني، إقبالا ملحوظا، وخاصة من طرف النساء اللواتي فضلن شراء كميات كبيرة دفعة واحدة لقضاء الشهر، بعيدا عن تلك التي تدخل في سياق التجارة الموسمية وباعة الأرصفة، كالأجبان، والمصبرات، وزيت الزيتون، والمخللات، والتمور ومشتقاتها، والبهارات وورق المطبخ، وورق التغليف.

وفتح المجال لبعض الشركات الناشئة، التي تنتج مثل هذه المستهلكات، للمشاركة في هذا المعرض، على أن تبيع بأسعار أقل من تلك التي تبيع بها في الأسواق، وبفارق يتراوح ما بين 50 دج و100دج، ما لقي استحسان زوار معرض “رمضان في القصر”.

وقال في السياق، بائع بجناح شركة للأغلفة وورق المطبخ، إن التخفيضات في بعض السلع وصلت إلى 100دج، وإن المعرض فرصة لربات البيوت لشراء كميات بأسعار مناسبة لاستعمالها طيلة الشهر، دون عناء البحث عن هذه السلع وسط اكتظاظ الأسواق الأخرى.

التمور بأقل من 300 دج كلغ

وفي جناح شركة “رحمات”، التي انبثقت كفكرة استثمارية لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والمركز النفسي البداغوجي بولاية غرداية، استقطبت التمور ومشتقاتها الكثير من الزبائن، خاصة أن الكيلوغرام من التمر لا يتعدى 300 دج.

وقال ممثل الشركة، بكير دودو، إن بديل السكر ومشتقات التمر، مطلوبة في رمضان، حيث توفرت مشتقات كروينة التمر، والشكولاطة والخل وسكر التمر، كمواد صحية يبحث عن الصائم للوقاية من سكر المائدة ومن الحلويات التي تضر بالصحة.

وقال أحد الزبائن، إن عصارة التمر على البارد الذي لم يتعرض للغليان، عملية تحلية صحية في شهر الصيام، إلى جانب ممزوج المكسرات بالشوفان والسمسم ومعجون التمر الطبيعي.

ولم تغب مواد التنظيف عن معرض “رمضان في القصر”، فبعض الشركات نظمت “طانبولا” للتشجيع على شراء سلعها ولمنح فرص الربح لبعض الزبائن.

البقوليات والعجائن والزيت والسكر.. شركات وطنية لخدمة الزوالية

وخصص الديوان الجزائري المهني للحبوب، جناحا له في “رمضان في القصر”، حيث كان الحمص والأرز مادتين غذائيتين مطلوبتين، بينما لم يفوت بعض زوار المعرض، فرصة شراء الفاصوليا الجافة والعدس.

وأما الأسعار، فحددت في قائمة للبقوليات المعروضة للبيع، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من العدس الأخضر 260دج، بينما سعر الحمص حجم كبير، هو 380دج، وسعر الأرز الأبيض بـ155دج، والفاصولياء الحمراء بـ280دج.

وفي جناح شركة “أقروديف” للحبوب والعجائن والدقيق، تم توفير حوالي 26 منتجا، أهمها الدقيق الأبيض “فرينة”، والسميد والسكر والزيت، أين كان أكثر الجناح إقبالا من طرف زوار المعرض، وهم أغلبهم من العائلات التي تعاني دخلا ضعيفا، حيث بيع كيس الفرينة 5كلغ بـ135دج، بينما حدد سعر كيس السميد 10 كلغ بـ400دج.

وعرضت شركة “أقروديف”، العصائر والسكر، والمربى، وبعض العجائن مثل الكسكس، وهي منتجات لشركات خاصة.

“سوق الكرامة”.. خضر وفواكه بأسعار الجملة

وكان فضاء بيع الخضر والفواكه، مكتظا منذ الساعات الأولى لنهار الأحد، فشراء مستلزمات مائدة اليوم الأول لرمضان، كان في سوق “الكرامة”، أين شعر الزبائن أنهم يشترون بأريحية ودون اشمئزاز ولا قلق. وقال خالد واحد الذي كان من المواطنين الذين سارعوا لملء قففهم في سوق الكرامة: “إننا بعيدون اليوم عمن كانوا يحرقون جيوبنا مستغلين لهفتنا مع بداية رمضان”.

وقائمة الخضر والفواكه كانت معلقة إلى جانب أسعار كل أنواعها وأصنافها، فالكيلوغرام من الطماطم 100دج، والبطاطا بـ60دج، والقرعة 70 دج، والبصل بـ60دج، والسلاطة بـ100دج، والبرتقال بـ100دج.. وأما القارس فالكيلوغرام بـ110دج، والفرولة بـ230 دج، والقرنون بـ50دج، والجزر بـ50 دج.

وفي السياق، أكد المدير العام المساعد بشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة، جنان وديع، لـ”الشروق”، أن فضاء “سوق الكرامة”، استقطب تجارا تابعين لوكلاء ينشطون على مستوى الأسواق التابعة للشركة، بعد أن وجهت لهم دعوة المساهمة في هذا السوق والبيع بأسعار الجملة.

وقال إن شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة، فتحت نقاطا لها عبر عدة ولايات، وهي فضاءات بيع بأسعار أسواق الرحمة، وضعت تحت خدمة “الزوالية”.

للإشارة، فإن مؤسسة “سوق الفلاح الجديد” شاركت لأول مرة في المعرض بممثلين لعدة قطاعات وشعب، وهو فرصة ليجد المستهلك راحته في اختيار وشراء سلع تتناسب مع قدرته المالية وذوقه، فقد نظمت تظاهرة “رمضان في القصر”، بمشاركة 90 عارضا في رواق “الأهقار” بقصر المعارض الصنوبر البحري.