رمضان ينعش الساحة الثقافية بعد ثلاث سنوات من الإغلاق

الفنانون يستعيدون نشاطهم بعد أزمة كورونا

أعاد رمضان الحياة للساحة الثقافية التي تتعافى تدريجيا من مخلفات وباء كورونا الذي فرض حالة الإغلاق لقرابة ثلاث سنوات، حيث عرفت مختلف المؤسسات الثقافية عبر الوطن برمجة عدة نشاطات تتناسب وطبيعة الشهر الفضيل تجمع بين العروض المسرحية والسهرات الفنية ومعارض الفن وسهرات الإنشاد والمديح.

يشارك أزيد من 800 فنان، معظمهم موسيقيون ومغنون، في برنامج شهر رمضان الذي يقترحه الديوان الوطني للثقافة والإعلام على مستوى قاعاته المتواجدة في ست مدن من الوطن، حيث يقدم الديوان 82 عرضا في قاعات الديوان، من تنشيط مجموع 872 فنان من بينهم 694 موسيقي و141 مغني، بالإضافة إلى 37 ممثلا في مختلف مجالات الفن.

هذا البرنامج يسمح باستضافة عدد من الأسماء الفنية على غرار عبد الرحمان القبي وكمال عزيز وعبد القادر شاعو ولونيس آيت منقلات وسلمى كويرات وليلى بورصالي وصبرينة قريشي ويونس جواني.

وفي إطار البرامج الرمضانية يحتضن المسرح الوطني تكريم محمد عجايمي من تنظيم جمعية الألفية الثالثة، كما يستضيف أيضا كل من الفنانة ليلى بورصالي والفنان بعزيز الذي يعود إلى اعتلاء المنصة بعد غياب دام أربع سنوات عن جمهوره.

كما يرتقب أن تحتضن ولاية البليدة، الطبعة الخامسة لفعاليات “ليالي المديح” ابتداء من سهرة الأربعاء 13 أفريل الجاري بمشاركة أسماء فنية في طابع الإنشاد تفتتحها الجمعية الزيرية من مدينة مليانة والفنان حمزة عبار إضافة إلى سمير لعلاق وجمعية “نسيم الصباح” من مدينة شرشال وعبد القادر شاعو وجمعية “رحيق الأندلس” وعبد القادر شرشام وعبد المجيد مسكود.

وفي إطار ذات البرنامج يعود ديوان رياض الفتح للنشاط بعد فترة ركود وفق برنامج مسطر للشهر الفضيل، حيث سطر الديوان برنامجا ضم عروضا موسيقية وترفيهية متنوعة على مستوى فضاءاته بالعاصمة تمتد إلى غاية 1 ماي المقبل.

وفي إطار هذا البرنامج سيعتلي منصة الديوان عدد من الأسماء على غرار عبد القادر شاعو وفرقة “تيكوباوين” وسمير العاصمي وسامي زرياب وتانينا ولمين سعدي إضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي للجاز المصادف لـ30 أفريل حيث تحتضن قاعة ابن زيدون سهرات جاز تنظمها وكالة الإشعاع الثقافي.

إضافة إلى عروض للأطفال تشمل ألعابا بهلوانية وتربوية بقاعة المسرح الصغير للديوان فضلا عن معارض للفن التشكيلي وعروض أفلام ومعارض للصناعات التقليدية ولقاء حول مسيرة عبد الحميد بن باديس بمناسبة يوم العلم.