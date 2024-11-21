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الجزائر

رمضان 2025.. بيان هام حول الإعانة التضامنية

الشروق أونلاين
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رمضان 2025.. بيان هام حول الإعانة التضامنية

أعلمت وزارة الداخلية، الراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية التضامنية لرمضان 2025، أن عملية التسجيلات ستنطلق على مستوى جميع البلديات ابتداء من اليوم وتمتد إلى غاية 15 ديسمبر 2024.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، أنه على الراغبين في الاستفادة من المنحة التسجيل عن طريق الركن المخصص لذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التوجه مباشرة إلى مصالح البلدية.

كما يجدر التذكير بأن المسجلين في النظام المعلوماتي والمستفيدين من منحة التضامن خلال موسم 2024 غير عنيين بتجديد طلباتهم، حيث سيتم تسجيلهم بصفة آلية و ستباشر مصالح البلدية التحقق من وضعيتهم الاجتماعية و مدى استيفائهم شروط الإستفادة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية.

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