رمطان لعمامرة يلتقي كبار المسؤولين الليبيين بطرابلس

أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الخميس، محادثات مع كبار المسؤولين الليبيين، على هامش مشاركته بطرابلس في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا.

ونشر لعمامرة تغريدة جاء فيها: محادثات ثرية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وكذا مع الزميلة نجلاء المنقوش، قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي. أعربت لهم عن دعمنا لهذه المبادرة التي نأمل أن يكون لها الأثر البالغ في الدفع بالعملية السياسية الجارية.

وشرع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، صبيحة الخميس، في زيارة إلي ليبيا، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار والذي تحتضنه العاصمة طرابلس.

ونشر لعمامرة تغريدة جاء فيها: بالعاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في هذا البلد الشقيق، تأكيدًا على موقف الجزائر الثابت وتضامنها الدائم مع الشعب الليبي من أجل انهاء الأزمة ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: بدعوة من نظيرته الليبية، الدكتورة نجلاء المنقوش، يحل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بالعاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي من المنتظر أن يعرف حضورا دوليا واسعا يشمل بالخصوص دول الجوار وعديد الدول العربية والغربية، إلى جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية.

وأوضح: يهدف هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة من السلطة التنفيذية الليبية لبلورة موقف دولي وإقليمي موحد لمساندة الرؤية الليبية التي تجسدها مبادرة استقرار ليبيا التي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف: تأتي مشاركة الوزير لعمامرة فيهذاالمؤتمرللتأكيد على موقف الجزائر الثابت وتضامنها الدائم مع الشعب الليبي الشقيق من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار: كما ينتظر أن يجري السيد لعمامرة على هامش أشغال هذا الاجتماع لقاءات عديدة مع السلطات الليبية العليا وكذا مع نظرائه من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة.