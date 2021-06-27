رمى شارة القائد.. هل هو آخر “أورو” لِرونالدو؟

ودّع النجم كريستيانو رونالدو ومنتخبه البرتغالي سهرة الأحد، سباق بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد خسارة البرتغال بِهدف لِصفر أمام بلجيكا، في إطار ثمن نهائي “أورو” 2020.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة إشبيلية الإسبانية، تحت إدارة تحكيم من ألمانيا.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمنتخب بلجيكا، المهاجم تورغان هازارد شقيق إيدن هازارد، في الدقيقة الـ 42.

وهكذا لن يُدافع رونالدو ومنتخبه البرتغالي عن لقب بطولة أمم أوروبا، المُكتسب في النسخة الماضية صيف 2016 بِفرنسا.

وخاض البرتغالي رونالدو (36 سنة) كامل أطوار مواجهة بلجيكا، وقد تكون هذه النسخة آخر طبعة من بطولة أمم أوروبا لِمهاجم فريق جوفانتوس الإيطالي، الذي شارك في خمسة استحقاقات انطلاقا من دورة 2004 التي احتضنها بلده البرتغال. عِلما أن “الأورو” المقبل يُجرى بِألمانيا عام 2024.

وأظهرت صور التلفزيون كريستيانو رونالدو وقد رمى شارة القائد أرضا، بعد نهاية المباراة.

وفي لقاء آخر لُعب مساء الأحد، فاجأ منتخب جمهورية التشيك عديد النقاد وأقصى فريق هولندا بِثنائية نظيفة.

وأمضى هدفَي منتخب التشيك كلّ من: المدافع توماس هولس في الدقيقة الـ 68، والمهاجم باتريك شيك في الدقيقة الـ 80.

وطرد الحكم الروسي سيرغاي كاراسيف المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، في الدقيقة الـ 55.

وفي الدور ربع النهائي لـ “أورو” 2020، تلعب بلجيكا مع منتخب إيطاليا، وتتبارى جمهورية التشيك مع منتخب الدانمارك.