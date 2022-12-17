روائح كريهة.. شجرة “الكريسماس”.. وتجاوزات خطيرة

هذا ما رصدته لجنة الصحة لبلدية وهران برياض الأطفال

كشفت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، عن تجاوزات خطيرة للغاية تخص غياب شروط النظافة على مستوى روضات الأطفال في عملية رقابية واسعة، سمحت بالوقوف على نقاط سوداء، أهمها استعمال مواد غذائية مجمدة مضرة بالصحة، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة بسبب تربية الحيوانات خلف ساحة إحدى الروضات، وغلق طريق ورصيف عام بدون رخصة، الاستيلاء عليه واستعماله كإسطبل وساحة للعب الأطفال بجانب بناية في طور الإنجاز تشكل خطرا عليهم، مع عدم توفر الروضات على تحاليل مياه الآبار المستعملة، وكذا الوقوف على أدوية منتهية الصلاحية، وعدم توفر المربيات على شهادات طبية مع غياب تأمين لهن.

وقال بيان لجنة الصحة لبلدية وهران، إنها قامت بعملية رقابية نوعية تنفيذا لتعليمات والي وهران للحفاظ على صحة المستهلك، وذلك بالتنسيق مع المندوبية البلدية حمو بوتليليس، الشرطة العامة لأمن وهران، مفتشة مديرية النشاط الاجتماعي، مفتشي مديرية التجارة، فضلا عن مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي لولاية وهران، ومنظمة حماية المستهلك، طالت العملية 4 روضات أطفال، جرى خلالها الوقوف على العديد من المخالفات والتجاوزات غير المقبولة من طرف أعوان مختلف الهيئات المختصة، وذلك بتسجيل معدات لفائدة الأطفال قد تعرضهم لخطرا العدوى بمختلف الأمراض، ونظافة سيئة، وغياب التهوية في إحدى الروضات، واستعمال مواد غذائية مجمدة (طماطم، خبز، حليب…).

كما تم رصد تجاوزات خطيرة بقبو روضة أطفال أخرى، بحيث تم الوقوف على مخزن لتحضير وتوزيع الطعام تم به اتلاف كمية من الفاصولياء الخضراء، 5 كلغ من اللحم المجمد، وكمية أخرى من الخبز المجمد.

والأخطر من ذلك، أفاد بيان اللجنة، بأنه تم تسجيل مخالفات في روضة أخرى تخص نوم الأطفال على الأرض، عدم وجود مطبخ ولوازمه بالروضة، انعدام التهوية، وجود سخانات بدون أنبوب تهوية لإخراج الغازات المحترقة، وجود مراحيض بساحة الروضة، ناهيك عن وجود مأكولات مجمدة (حليب، صلصة، خبز)، بل رصدت اللجنة، شجرة عيد الميلاد التي يمنعها القانون منعا باتا، بحيث تم فتح تحقيق في هذا الشأن للكشف عن خلفيات هذا النشاط إن كان مقصودا أو تم الجنوح إلى ذلك لأسباب أخرى.

وطبقا لما أورده بيان اللجنة، فإنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين، مفيدة أن عمليات اللجنة ستشمل نشاطات أخرى غير معهودة، وأن جميع هيئات الدولة مجندة لفرض القانون.