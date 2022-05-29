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جواهر

روائية مصرية: “لماذا يحفظ الطفل آيات قرآنية لن يفهمها؟!”

سمية سعادة
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روائية مصرية: “لماذا يحفظ الطفل آيات قرآنية لن يفهمها؟!”
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الروائية المصرية سلوى بكر

أثارت الروائية المصرية سلوى بكر حالة من الاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المستفزة حول القرآن الكريم والحجاب.

وتساءلت سلوى أثناء استضافتها في برنامج ” رأي عام” الذي يبث على قناة “Ten” المصرية، “لماذا يقوم طفل في المرحلة الابتدائية بحفظ آيات قرآنية لن يفهمها”.مضيفة”: “لماذا نجعل الطفل يذهب إلى مقرأة للقرآن ونسرق طفولته”. مشيرة في حديثها إلى أن الكتاتيب أفضل مقارنة مع المقرأة لأنها تعلم الدين واللغة العربية مع أن الزمن تجاوزها.

وأشارت الروائية إلى أن الدين أصبح مسألة شكلية تنحصر في الحجاب والنقاب وإعفاء اللحية، بينما الدين جوهر في المقام الأول، كما قالت.

وطالبت الناقدة والروائية المصرية بإعادة النظر في التعليم، ومواجهة الإرهاب من خلاله، لأن الجماعات الإرهابية هيمنت على التعليم في مصر من الحضانة وإلى غاية الجامعة، وأصبح يصطبغ بصبغة دينية متخلّفة.

وقالت بكر إنه عندما يتم تحجيب الفتيات في المرحلة الإعدادية، وعندما تلغى الرياضة والموسيقى والرسم والرقص، فنحن بذلك نعد لبنية ثقافية لإنسان من الممكن أن يتحول إلى “داعشي” و”إرهابي”.

وانتقدت الروائية تشغيل القرآن الكريم قبل الصلاة معتبرة ذلك شكلا من أشكال الإرهاب وعدم احترام حرية الآخرين مطالبة بالتوقف عن ذلك.

وتابعت تقول إنها في لحظة لا تريد أن تسمع القرآن، وإنها عندما ترغب في ذلك ستسمعه.

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