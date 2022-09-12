رواد التجارة الالكترونية يلتقون في أول صالون بالجزائر

ستمنح خلاله جائزة أفضل خدمة رقمية لسنة 2022

يلتقي رواد التجارة الالكترونية في الجزائر، في الطبعة الأولى لصالون التجارة والخدمات الالكترونية، المنتظر تنظيمه في الفترة بين 20 و23 سبتمبر الجاري بقصر المعارض، الصنوبر البحري “صفاكس” في الجزائر العاصمة.

الصالون المنظم تحت رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ووزارة الرقمنة والإحصائيات، تشارك فيه 60 مؤسسة ناشطة في مجال التجارة والخدمات عبر الانترنت، حيث سيلتقون في ورشات تدريبية وتكوينية لدراسة ومناقشة الإطار القانوني لنشاط هذه المؤسسات وكيفية إنشاء مؤسسات مختصة في التجارة الالكترونية، فضلا عن مرافقة المؤسسات الناشئة في هذا المجال من خلال حضور خبراء مختصين في التجارة الالكترونية والخدمات عبر الانترنت.

كما يهدف الصالون إلى مساعدة الشركات التي تم تأسيسها في الأسواق التقليدية لتفعيل تحولهم الرقمي وبالتالي تنويع قنواتهم التجارية من خلال مقابلة شركاء موثوق بهم لدعمهم في هذه الخطوة.

للعلم فإن المشاركة في معرض التجارة والخدمات الالكترونية مخصصة لجميع الشركات الخاصة أو العامة التي تنشط في قطاع التجارة والخدمات الرقمية وكذا مقدمي خدمات التسليم والخدمات اللوجستية والتكنولوجية.

وتمنح خلال هذا الصالون جائزة “أفضل خدمة رقمية” وهي مكافأة تم إنشاؤها بهدف تشجيع المبادرات الجزائرية لإنشاء الخدمات الرقمية للأفراد أو الشركات التي تعمل على تحسين الحياة اليومية للمواطنين والمهنيين، وسيتم تشكيل لجنة مكونة من 3 حكام تزور المشاركين في الأجنحة الخاصة بهم لاكتشاف الخدمات المشاركة في المسابقة مقابل منح نقطة للخدمة، وسيتم تنقيط الخدمات عبر الانترنت المشاركة في الجائزة وفق معايير وهي أهمية الخدمة والموثوقية التقنية للخدمة وكذا حالة الخدمة في السوق، حيث سيتم منح المشاركين فئتين محتملتين لتسجيل حلولهم، الفئة المهنية وفئة الجمهور العام، وسيحصل الفائزون على لقب أفضل خدمة عبر الانترنت لسنة 2022، بالإضافة إلى دعم ترويجي لخدماتهم.