رواد مواقع التواصل الاجتماعي يروجون للأعمال الجزائرية

الدامة والبطحة و11/11 باللهجة السورية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع للأعمال الرمضانية الجزائرية، مدبلجة إلى الهجة السورية، حيث عمدت بعض الصفحات إلى نشر مقاطع من مسلسل “الدامة” ومسلسل 11/11 وكذا سلسلة البطحة باللهجة السورية.

والملاحظ، أن هذه الخطوة لقيت استحسانا من طرف المتابعين حتى العرب منهم، حيث تستقطب تلك المقاطع نسب مشاهدة معتبرة وتلاقي استحسان المشاهد العربي، حيث اعتبر بعض المعلقين منهم أن هذه الخطوة على بساطتها تعتبر فرصة أمام المشاهد العربي، لاكتشاف الأعمال الجزائرية التي تشكو في الغالب عدم الانتشار والوصول إلى العالم العربي.

أعادت مبادرة دبلجة الأعمال الجزائرية إلى بعض اللهجات العربية من طرف رواد مواقع التواصل النقاش حول عدم انتشار الدراما الجزائرية، وانحصارها على المستوى المحلي، وكان عادة ما يتم التحجج بصعوبة اللهجة الجزائرية في عدم وصول أعمالنا الدرامية إلى المشاهد العربي. وعن هذه النقطة، يقول السيناريست والمسرحي محمد شرشال، إن الجزائري أتقن وتعرف على اللهجات العربية، بما فيها الصعبة والغريبة عليه، مثل لهجة صعيد مصر والخليجية، انطلاقا من الأعمال الدرامية التي أدمنها وتعامل معها.

وعليه، فإن إخوتنا العرب المتحججين بصعوبة اللهجة الجزائرية عليهم إعطاء الأعمال الجزائرية فرصتها والتعامل معها. من جهة أخرى، أشار شرشال إلى أن افتقار الجزائر إلى صناعة درامية حقيقة قائمة بذاتها يحول دون فرض هذه الأخيرة لنفسها، لأن إنتاج بضعة أعمال حصرا في رمضان لا يمكن أن يؤهلنا لإيجاد صناعة درامية تتيح لنا فرض أنفسنا في عالم عربي ينتج عشرات بل مئات الأعمال. واعتبر المتحدث إيجاد صناعة درامية مرهونا بإرادة عالية تضع الإمكانيات وتفتح الأبواب لإرساء صناعة درامية بإمكانها المنافسة وفرض نفسها.