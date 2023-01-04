رواق أخضر للاعبين بمستشفى وهران استعدادا للشان

18 سريرا وتجنيد أخصائيين في الجراحة

تواصل ولاية وهران استعداداتها لاحتضان الطبعة السابعة من كأس أمم إفريقيا للمحليين، والمقررة في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين الـ13 جانفي الحالي إلى غاية الرابع من فيفري المقبل في 4 مدن كبرى، ومن الجانب الطبي فإن السلطات المحلية قد خصصت رواقا أخضر خاصا باللاعبين المشاركين في هذه الدورة، حيث ستكون وهران حاضنة لـ6 منتخبات افريقية في الدور الأول، وسيكون هذا الرواق على مستوى المستشفى الجامعي “بن زرجب” بحي البلاطو، وتحديدا بمصلحة الاستعجالات الخاصة بطب الأطفال في الطابق الأول، إذ تم تجهيز المصلحة بـ18 سريرا منها 8 أسرة للإنعاش للحالات الخطيرة والمستعجلة، إضافة لـ3 غرف عمليات مجهزة بكل الوسائل الضرورية والأجهزة المتطورة، منها جهاز سكانير وأجهزة الأشعة العادية، ووضع تحت تصرف منظمي الشان أيضا مخبرا لتحاليل الدم والكشوفات يعمل بنظام 24 ساعة على 24 ساعة.

كما تم تخصيص طاقم طبي مهمته علاج اللاعبين المصابين في الشان متكون من أطباء أخصائيين في مختلف أنواع الجراحات ولعل أهمها العظام، الأعصاب، وكذا الجراحة العامة وكذا ممرضين أكفاء يسهرون على راحة ضيوف وهران، ويملك هؤلاء خبرة كبيرة في المجال خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، بما أنه سبق لهم العمل ضمن فعاليات منافسة البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها وهران الصائفة الماضية.

وفي أخبار الشان على مستوى وهران، فقد تم تحديد أماكن إقامة المنتخبات الستة التي ستلعب مبارياتها في مركب ميلود هدفي الجديد، بالإضافة إلى الملاعب التي ستتدرب عليها طيلة فترة تواجدها بوهران، والبداية بالمنتخب الأنغولي الذي سيقيم بفندق “رودينة”، وسيتدرب بملعب ألعاب القوى كاسطور، أما المنتخب الكاميروني فسيتواجد بفندق “فوندوم”، وتدريباته ستكون في الملحق الأول لمركب ميلود هدفي، واختار منتخب الكونغو فندق “الباي” المعروف سابقا باسم الشيراطون على أن يحضر لقاءاته بالملحق الثاني لمركب ميلود هدفي، وسيقيم المنتخب الموريتاني بالشيراطون أيضا وسيتدرب في المقابل بالملحق الأول لمركب ميلود هدفي دائما، وبالنسبة لمنتخب مالي فإنه سيقضي فترة المنافسة بفندق “رودينة” رفقة نظيره الأنغولي، والتدرب بمركب ألعاب القوى كاسطور، ومنتخب النيجر فسيكون على مستوى فندق “الباشا”، وسيكون مكان تدريباته في الملحق الثاني لمركب ميلود هدفي.

وبالنسبة للجان الكاف وأعضائها وكذا الحكام، فإن إقامتهم ستكون على مستوى فندق “أزاد”، وتدريبات الحكام ستتنوع ما بين المحلقين الأول والثاني لمركب ميلود هدفي، وحددت لجنة تنظيم الشان فندق “ايبيس” من أجل إقامة الصحافيين ورجال الإعلام المكلفين بتغطية هذه النسخة.