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العالم
كـ"قنديل البحر" في السماء..

رواية طيار أمريكي تفجر خلافاً استخباراتياً بسبب مُسيرات إيران وسنتكوم تلتزم الصمت

الشروق أونلاين
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رواية طيار أمريكي تفجر خلافاً استخباراتياً بسبب مُسيرات إيران وسنتكوم تلتزم الصمت
ح.م
طائرات إيران المسيرة

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية عن خلاف حاد لم يحسم بعد داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، عقب رواية مثيرة أدلى بها طيار أمريكي أُسقطت مقاتلته من طراز إف-15 فوق الأجواء الإيرانية في شهر أفريل الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الطيار لمح في السماء تشكيلاً عسكرياً غير مألوف يتكون من عدة طائرات مسيّرة إيرانية مترابطة معاً وتتحرك ككتلة واحدة تشبه قنديل البحر، مما دفع الأجهزة الأمنية لمطالبة تفسيرات عاجلة، في حين وجه سلاح الجو الأمريكي الاستفسارات مباشرة إلى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، والتي فضلت التزام الصمت ولم ترد بشكل مباشر على أسئلة الشبكة، كما لم يرد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على طلبات التعليق بشأن هذا التطور العسكري المقلق.

وأوضحت المصادر أن المصطلح التقني الدقيق لهذه القدرة العسكرية الجديدة التي فاجأت الطيار هو الشبكات المتداخلة بنمط واحد إلى متعدد، أو ما يعرف بنظام one-to-many meshed networking، وتتيح هذه التقنية المتطورة لمشغّل واحد التحكم في عدة طائرات مسيّرة في الوقت نفسه وتوجيهها كجسد واحد.

وتعتقد واشنطن أن طهران حصلت على مساعدات تقنية من روسيا والصين لتطوير هذا البرنامج الهجومي، ورغم أن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كان الطيار قد تعرض لارتجاج في الدماغ أثر على دقة ملاحظته، إلا أن أجهزة الأمن تدرس بجدية مدى تأثير هذه الشبكات المتداخلة في إسقاط المقاتلة الأمريكية فوق الجبال الإيرانية.

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