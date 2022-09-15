رواية “عرس بغل” تتجسد في المغرب بسبب مراوغة رئيس كينيا لبوريطة
أطلق الرئيس الكيني الجديد ويليام ساموي روتو، احتفالات في المملكة المغربية قادها إعلام النظام لكنها دامت ساعات فقط، بعد مراوغته لوزير الخارجية ناصر بوريطة، حول قطع العلاقات مع الجمهورية الصحراوية.
وعاد بوريطة من نيروبي، منتشيا بتحقيق انتصار دبلوماسي وهمي، تلقفته وسائل إعلام النظام المغربي بإقامة احتفالات إعلامية، لكن تغريدة الرئيس الكيني ذابت قبل وصول بوريطة إلى الرباط، أين تفاجأ بأن سلطات كينيا مازالت تعتبر النزاع الصحراوي شأنا أمميا تجري معالجته تحت بند تصفية الإستعمار.
#المغرب_اضحوكة_العالم pic.twitter.com/viJOEUpHiZ
— 🇪🇭في المَنْفَى🇪🇭 (@3rabiaFilmahgr) September 14, 2022
وسارعت الخارجية المغربية ومعها وسائل الإعلام والإعلاميين الذين يسيرون في فلكها إلى إذاعة “البشرى”، وإقامة استودوهات تحليل أشبه بقاعات الحفلات، لإبلاغ المواطنين بنصر دبلوماسي غير مسبوق، كانت وراءه رسالة للملك للرئيس الكيني.
🎙🇪🇭 ستتعب كثيرا يا عبد المخزن أمام صمود شعب وقضية عادلة. #المغرب_اضحوكة_العالم 🇪🇭🎙 pic.twitter.com/Ahs9bAlvsf
— 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) September 14, 2022
ولم يكشف النظام المغربي عن فحوى الرسالة، وهل كانت مثل سابقاتها مع دول أخرى، والتي كان مضمونها لا يخرج عن الابتزاز وشراء الذمم بأموال القنب الهندي الذي يعد أكبر مصدر دخل للمملكة، وتطور الأمر خلال السنوات الأخيرة إلى استعمال وسائل قذرة في الابتزار وقضية إسبانيا وفضائح بيغاسوس مثال حي على ذلك.
💥بالأمس كانت #كينيا واليوم قبل ساعة أصبحت #لافريك_ياه وبعدها مباشرة أخرجت صور الموساد والأن بعد تعديل المنشور ماذا ستصبح 😂 المهم من الغير المحتمل انتشار رواية من قبيل قطعنا عليهم كاش حاجة 🤣
— صـــــــلاح (@mafihachk) September 14, 2022
وكانت حفلة النظام المغربي وإعلامه، شبيهة بما جاء في رواية الراحل الطاهر وطار “عرس بغل” التي تنقل أجواء “عرس كاذب”، يقوم على الخداع والأوهام للهروب من الواقع ولا تأتي من ورائه أي نتيجة.
اويلي مشات التغريدة اش واقع اعباد الله ما فهمنا تا وزة
وا فاينك اسكران باريس شوهة
دق تم ✅ #الصحراء_الغربية #المغرب_دولة_ارهابية #المغرب_اضحوكة_العالم pic.twitter.com/W7YHsr2i9L
— Discover Morocco 🇲🇦🇧🇩 (@DiscoverMorocc6) September 14, 2022
وكانت هذه “الغزوة” الجديدة لبوريطة وإعلام النظام المغربي، سببا في موجة سخرية عبر شبكات التواصل، أين تصدر هاشتاغ “#المغرب_اضحوكه_العالم” منصة تويتر، حاملا تغريدات تستغرب هذه السياسة الجديدة للمخزن، في محاولة صنع انتصارات وهمية، من خلال الترويج لتغريدات زائلة بداية من ترامب ووصولا إلى الرئيس الكيني.
ويلي الصدمة كانت قوية
حااااكيماي منهار طاح ليك السروال ما طلع لينا النهار شوهة
دق تم ✅ #المغرب_اضحوكة_العالم #الصحراء_الغربية #كينيا #الجزائر_دولة_مبادئ pic.twitter.com/79qnFXuYxz
— Discover Morocco 🇲🇦🇧🇩 (@DiscoverMorocc6) September 15, 2022
وروّجت وسائل إعلامية محسوبة على النظام المغربي مساء الأربعاء، لما اعتبرته قرارا من الرئيس الجديد في كينيا، بسحب اعتراف بلاده بجمهورية الصحراء الغربية، لكن الحساب الرسمي للرئيس في تويتر يثبت عكس ذلك.
فقد نشر الرئيس الكيني المنتخب حديثا ويليام ساموي روتو تغريدة حول لقائه مع وزير الخارجية المغربي يقول فيها:”كينيا تدعم مسار الأمم المتحدة، كحلّ وحيد للنزاع في الصحراء الغربية” فيما اختفت التغريدة التي عاد بها بوريطة في حقيبته.
Kenya supports the United Nations framework as the exclusive mechanism to find a lasting solution of the dispute over Western Sahara. pic.twitter.com/8ax4TBvenS
— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) September 14, 2022
#المغرب_اضحوكة_العالم pic.twitter.com/2nJRRjDoRr
— مسعود 🇩🇿 (@chamoutikbir) September 14, 2022
بالمقابل، حظي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي باستقبال مميّز في نيروبي، لدى مشاركته يوم الثلاثاء في مراسم تنصيب الرئيس روتو.
استقبال رسمي وشعبي للرئيس الصحراوي اليوم في كينيا فهل سيستدعى النظام الهلكي سفيره في كينيا كما فعل مع تونس أم سيصيبه الخرس؟ pic.twitter.com/QWnjTckENa
— Dr. Ghali_Zber 🇪🇭 (@ghali_zber) September 13, 2022
وتجمع كينيا “علاقات وثيقة تتميز بالصداقة والتضامن”، مع جمهورية الصحراء الغربية، وقد تجلّت هذه العلاقات في “وقوف كينيا الدائم إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل نيل حقه في تقرير المصير”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية بالمناسبة.
الرئيس الصحراوي يشارك في مراسم تنصيب رئيس كينيا الجديد
وفي 13 سبتمبر 2022، شارك الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في كينيا وليام صاموي روتو.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد استقبل الرئيس غالي في مطار نيروبي الدولي من قبل وفد حكومي رسمي.
كما حظي الأمين العام لجبهة البوليساريو “باستقبال شعبي حار لدى وصوله إلى ملعب كاساراني في نيروبي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس روتو”.
ورافق غالي في زيارته إلى كينيا كل من عبداتي أبريكة المستشار بالرئاسة الصحراوية، وحميدة الحافظ الأمين العام لوزارة الخارجية الصحراوية، و أباه المد سفير الصحراء الغربية بكينيا.