“رواية قتل المقاومة للأطفال زائفة”.. تراجع البيت الأبيض وصحف عالمية عن الاتهام

كتائب القسام تستعرض جانبًا من أسلحتها القتالية في مدينة غزة تفاصيل

اعتبرت حركة حماس تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة للأطفال، تأكيدا على زيف وكذب الرواية الصهيونية، خاصة وأن البيت الأبيض تراجع أيضا عن تصريحات الرئيس جو بايدن في هذا الشأن.

وقالت حماس إن الدلائل تؤكد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني.

في ذات السياق تراجع البيت الأبيض عن تصريحات تتهم عناصر كتائب القسام بقتل الأطفال، بعد نفي المقاومة استهدافهم بأي شكل من الأشكال.

وكان الرئيس جو بايدن أعرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وكان بايدن قال خلال اجتماعه مع زعماء الطائفة اليهودية في البيت الأبيض إنه لم يكن يعتقد أنه “سيرى صورا لإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الأطفال”.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إنه “لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول أميركي رأى أي صور أو تأكد من صحة تقارير بشأن ذلك بشكل مستقل”.

وأضاف المتحدث أن تصريحات بايدن بشأن الفظائع المزعومة استندت إلى مزاعم المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتقارير إعلامية إسرائيلية.

وفي السياق، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن ما قاله بايدن بشأن فظائع مزعومة في هجوم حماس مصدره تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وكان الرئيس الأميركي قد قال -خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من اليهود الأميركيين- إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة التزام إسرائيل بقواعد الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته، التزام بلاده بأمن إسرائيل.

كما أعلن بايدن استعداده لتلبية كل احتياجات إسرائيل العسكرية “للدفاع عن نفسها”، منها توفير الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية، وقال إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رد إسرائيل على العملية العسكرية التي باغتتها يجب أن يكون حاسما.

لا يجب الانحياز للرواية الإسرائيلية

ودعت حماس، الأربعاء الدول الغربية لعدم الانحياز للرواية الإسرائيلية بشأن قتل الأطفال، مؤكدة أنها لا تستهدفهم بأي شكل من الأشكال.

وقالت حماس إنه يتعين على وسائل الإعلام الغربية تحري الدقة في نقل مجريات الأحداث دون زيادة أو نقصان، مبينة أن المقاومة وكتائب القسام تتجنبان المدنيين وتستهدفان فقط المنظومة العسكرية الصهيونية في معركة طوفان الأقصى.

ونفت حماس، في تصريح صحفي، الأربعاء، بشكلٍ قاطع الادعاءات الملفقة التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام الغربية والتي تتبنى بشكلٍ غير مهني الرواية الصهيونية المليئة بالأكاذيب والافتراءات على الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي كان آخرها الادعاء بقتل أطفال وقطع رؤوسهم واستهداف مدنيين.

وعدت الحركة هذا التبني والانحياز للرواية الصهيونية دون تحقّق، سقوطاً إعلامياً في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال ومجازره التي يرتكبها ليل نهار في غزة.

وأكدت أن هذه المجازر الصهيونية “ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية باستهدافه المدنيين وقطع الكهرباء والماء والمواد الغذائية والطبية عنهم”.

وقالت حماس، إن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسّام عملت على استهداف المنظومة العسكرية والأمنية الصهيونية في معركة “طوفان الأقصى”، وهي أهدافٌ مشروعة، وسعت في الوقت ذاته لتجنب المدنيين، وقد شهد على ذلك الكثير من المقاطع الميدانية المصورة، وتحدّث بذلك العديد من المستوطنين بشهادات مصوّرة عبر وسائل الإعلام.

وأكدت حماس أن تلك الوسائل الإعلامية الغربية المنحازة للرواية الصهيونية لم يسعها أن تذكر حجم الإجرام الصهيوني على أهالي قطاع غزة والذي مسح كلياً أحياء بأكملها، وقصف بنايات سكنية فوق رؤوس ساكنيها.

وبينت أن ذلك أدى إلى مقتل 950 فلسطينيا مدنيا حتى اللحظة، منهم 260 طفلاً و230 سيدة، قتلوا جميعا دون سابق إنذار، “في جريمة صهيونية لا توصف إلا بأنها إبادة جماعية وجرائم حرب”.

وأظهرت مقاطع مصورة تعاملاً إنسانياً راقياً من مقاتلي كتائب القسام مع نساء وأطفال وكبار سن صهاينة أثناء عملية طوفان الأقصى، وهو ما ظهر في شهادات أوردتها وسائل إعلام عبرية وغيرها.

فقد روت مستوطنة إسرائيلية كيف رفض مقاتلو المقاومة الفلسطينية إيذاءها رفقة أولادها خلال عملية طوفان الأقصى.

وتحدثت روتم -وهي أم لطفلين- للقناة الـ12 العبرية عن لحظة اقتحام مقاتلي كتائب القسام بيتها خلال العملية الأخيرة، وقالت إنهم بعد أن دخلوا قلت لهم باللغة الإنجليزية لدي ولدان، معي أطفال، وردوا علي بالقول: “نحن مسلمون لن نؤذيكم، وتضيف: “هذا فاجأني وطمأنني أيضا”.