“روبن هود” يعرض لحوما حمراء بأسعار مغرية

تراعي ذوي الدخل الضعيف والمتوسط

أعلن مجمع “روبن هود” للحوم عن انطلاق شركته لتوزيع اللحوم على الطريقة الحديثة، والتي ستتواجد في مرحلة أولية عبر 33 نقطة بيع ثابتة ومتنقلة في ولايتي البليدة والجزائر على أن تعمم التجربة لتشمل بقية الولايات في المستقبل القريب وفق خطة تسويق مزدوجة توازن بين السعر والجودة وتحت رقابة بشهادات من مؤسسات معتمدة.

وكشف مجراب نجيب، المدير العام للمجمع، في تصريح للشروق، أن اللحوم التي يعرضها مجمعه ذات جودة عالية وهي جزائرية 100 بالمائة وستتاح للمستهلك الجزائري بأسعار جد معقولة تمكن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من استهلاك هذه المادة بشكل دوري وعلى نطاق واسع.

وأفاد مجراب نجيب أن سعر اللحم الغنمي لن يتجاوز 1000 دج للكلغ الواحد في حين لن يتعدى سعر لحم البقري 1300دج، حيث أنّ الكميات متوفرة بفضل تعاون وتنسيق بين المجمع والموالين وكذا المربين الذين تعاقدت معهم الشركة وفق مسار وشروط مضبوطة سلفا، حيث ستحرص على مراعاة المسار الكامل للحوم من التربية إلى التوزيع والتسويق.

وأضاف مدير مجمع روبن هود، خلال حفل افتتاح نظم يوم السبت، بمقر المجمع بالعاصمة، أن المشروع يهدف إلى المساهمة في استقرار سوق اللحوم الحمراء بنسبة تقارب 75 بالمائة وفق استراتيجية مدروسة باحترافية، وهو نموذج يطرح في السوق لأول مرة قائم على شراكات داخلية وخارجية مع العديد من الأطراف التي ستتاح لها الفرصة من اجل اقتحام السوق وفق معطيات دقيقة وهو ما سيحقق نموا اقتصاديا.

ووفرت “روبن هود” للحوم الحديثة كافة الظروف والإمكانات من اجل بلوغ هذا الهدف، حيث سخرت لذلك الموارد البشرية والمالية والمزارع لتربية الماشية والأبقار وكذا المذابح والدكاكين المتنقلة التي تشبه قصابة جد عصرية مزودة بالتقنيات الحديثة.

وبالإضافة إلى القصابة، تسوق الشركة المصبرات ومشتقات اللحوم مع احترام معايير النظافة الصحية.

وخضع الأعوان المكلفون بالخدمة إلى تكوينات مختلفة كل حسب تخصصه، لاسيما في مجال التعامل مع الزبون وطرق التقطيع الحديثة والجذابة التي تسهل على معديها تحضيرها بشكل مناسب وسهل.

من جهتهم، استحسن فلاحون وموالون أمضوا عقود شراكة مع المجمع هذه المبادرة التي تشجعهم كما قالوا على الاستمرارية في النشاط وضمان تسويقه والحصول على الدعم الممكن في وقته بعيدا عن كل المخاطر والتحديات التي كانوا يجابهونها لوحدهم.