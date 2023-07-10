روبوتات تعقد أول مؤتمر صحفي وتقول أنها تستطيع قيادة العالم أفضل من البشر

إلى أي مدى يمكن للذكاء الإصطناعي والروبوتات التي تعمل به أن تلعب دورا في حياتنا مستقبلا، هذا ما تحدثت عنه هذه الروبوتات في أول ندوة صحفية تجيب فيها على أسئلة صحفيين.

فتم عقد أول مؤتمر صحفي في العالم يجمع بين هذه الروبوتات وصحفيين وذلك على هامش منتدى الذكاء الإصطناعي المنعقد في جنيف السويسرية. وهو مؤتمر يراد به إثبات أهمية الذكاء الإصطناعي والروبوتات التي تعمل عليه لمساعدة البشر على حل المعضلات التي تواجههم خصوصا من مرض وجوع.

المنتدى الذي حمل عنوان “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” كان مناسبة للقاء تسعة روبوتات من هذا النوع مع صحفيين طرحوا عليها أسئلة وتفاعلوا معا وذلك بحضور مصممي هذه الروبوتات. مصممون تفاجئوا حتى هم بأجوبة الروبوتات التي صنعوها، حسب ما نقلته وسائل إعلامية.

وحسب ما نقلته الصحافة عن الندوة الصحفية فقالت “غريس” وهي روبوت لا يكتفي فقط بلباس زي الممرضة، بل يمكنها حتى أداء مهامها “سأعمل جنباً إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم ولن أحل محل أي وظائف موجودة”.

في حين قالت “أميكا” وهي روبوت ذو تعابير وجه جذابة “يمكن استخدام الروبوتات مثلي للمساعدة في تحسين حياتنا وجعل العالم مكاناً أفضل. أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى آلاف الروبوتات مثلي تصنع فارقاً”.

دعوة للإستكشاف..

الروبوت “أميكا” حين سأله أحد الصحفيين حول هل تنوي التمرد على صانعها، والذي كان جالسا بجانبها، أجابت “لست متأكدة من سبب اعتقادك ذلك”. وأضافت “صانعي يعاملني بلطف، وأنا سعيدة للغاية بوضعي الحالي”.

أما “أيدا” وهي روبوت يستطيع رسم صور شخصية، فقد أيدت ما ذهب إليه مخترعها حول ضرورة تنظيم ووضع قواعد في عالم الذكاء الإصطناعي. “العديد من الأصوات البارزة في عالم الذكاء الاصطناعي تقترح تنظيم بعض أشكال الذكاء الاصطناعي وأنا أوافق عليها”، هكذا علقت الروبوت “أيدا” على الموضوع.

أما الروبوت “ديزدمونا” وهي روبوت تستطيع الغناء، فقد نقلت وسائل الإعلام أنها كانت أكثر تحديا فقالت ضاحكة “أنا لا أؤمن بالقيود، بل بالفرص فقط”. مضيفة “دعونا نستكشف إمكانيات الكون ونجعل هذا العالم ملعبنا”.

أما روبوت آخر تدعى “صوفيا” فقالت حسب ما نقلته وسائل الإعلام، أنها تعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصنع قادة أفضل من البشر. ما تسبب في خلاف بينها وبين صانعها أثناء الندوة، كي تتراجع بعد ذلك وتقول أنه من الممكن الممكن العمل سويا “لخلق تآزر فعال”.