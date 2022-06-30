روبوتات على شكل سيدات تبيعها الصين بأسعار رخيصة.. ما الحقيقة؟

حصد مقطع فيديو، ادعى ناشروه أن الصين تبيع روبوتات على شكل سيدات بأسعار رخيصة مشاهدات قياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء لا أساس له من الصحة والمرأة الظاهرة في الفيديو شخصيّة في لعبة فيديو ليس إلا.

يبدو في الفيديو رجل يؤشر باتجاه شاشة تصوّر امرأة شقراء ويشرح بالقول إن “الصين أطلقت روبوتات على شكل سيدات، وعملوا على وضع ألياف فيها لتبدو على هيئة إنسان”.

ويضيف الرجل أن هذه الروبوتات “سعرها رخيص وشحنها يتطلب 48 ساعة، وهي تؤدي كلّ الواجبات مثل التنظيف والطهي وغيرها من المهام…”.

وتنتشر فيديوهات أخرى للسيدة وحدها وهي تشرح عما تقوم به، أرفقت بتعليقات أنها تظهر “امرأة صناعية في السوق الصينية تعمل 72 ساعة قبل إعادة شحنها”.

حصد الفيديو مئات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو منتشر منذ سنوات إلا أنّ ما يظهر في الفيديو ليس روبوت على شكل امرأة تبيعه الصين بأسعار رخيصة، إنما إحدى شخصيات لعبة فيديو معروفة اسمها Detroit Become Human.

وهذه الشخصية معروفة باسم كلوي في لعبة الفيديو وهي تؤدي دور المضيفة.