روبوتات متطورة في مصالح المسالك البولية قريبا

ارتفاع حالات سرطان البروستات والعقم عند الرجال

تسعى المصالح الطبية في المستشفيات العمومية، إلى مواكبة التكنولوجيا، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا في ظل انتشار بعض الأمراض والسرطانات التي تحتاج إلى الدقة والسرعة في العلاج، بحيث لا تزال مصالح المسالك البولية وجراحة الكلى، وبحسب البروفسور كمال آيت الحاج، ينتظر استيراد 5 روبوتات متطورة تدخل في إطار مخطط مكافحة السرطان، خاصة وبحسبه، هناك تزايد ملحوظ للإصابة بسرطاني البروستات والمثانة، والعقم عند الرجال.

وقال البروفسور كمال آيت الحاج، رئيس الجمعية الجزائرية لجراحة الكلى والمسالك البولية، في تصريح لـ “الشروق”، إن الجزائر حققت خطوة جبارة في علاج بعض السرطانات وتشخيصها مع بداية انتشارها، مشيرا إلى أن مصالح المسالك البولية بالمستشفيات تستقبل يوميا حوالي 3 إلى 4 حالات سرطان البروستات، إلا أن الجراحة بالتنظير والتشخيص المبكر يؤدي غالبا إلى علاج هذا الداء الذي في وقت قريب كان يتسبب في وفاة أغلب المصابين به.

ويرى آيت الحاج، أن إحضار 5 روبوتات، لتزويد مصالح المسالك البولية عبر بعض الولايات، سوف يوفر درجة عالية من الخدمة الصحية، من حيث السرعة والدقة ونجاح العمليات الجراحية سواء في ما يخص سرطان المثانة، أم البروستات، والكلى، وعلاج العقم عند الرجال.

ارتفاع نسبة العقم عند الرجال.. والتكنولوجيا لعلاج ناجح

وقال إن استغلال التطور التكنولوجي في مصالح جراحة الكلى والمسالك البولية، يمكن من تشخيص أدق الأمراض، وخاصة أن العمليات الجراحية بالتنظير حققت النجاح الملحوظ في بعض المصالح، فلا يبقى سوى بعض الخصائص التكنولوجية الجديدة التي تدخل في حيز التحكم عن بعد والدقة والسرعة.

وكشف البروفسور كمال آيت الحاج، رئيس الجمعية الجزائرية لجراحة الكلى والمسالك البولية، عن الأسباب التي أدت إلى زيادة نسبة العقم عند الرجال، قائلا إن تعاطي المخدرات مؤشر جديد وخطير، يهدد شريحة واسعة من الشباب بالعقم، وهذا بحسبه، ما أكدته الحالات التي تأتي للعلاج في المصالح الطبية العمومية للمسالك البولية.

وأوضح أن هناك أسباب كثيرة، إلا أن تعاطي المخدرات، وراء التزايد غير مسبوق للعقم عند الرجال، رغم أن هناك سبب تغير النظام الغذائي والسمنة، والأمراض المزمنة، والأدوية الخاصة بها.

وأفاد آيت الحاج، بأن أغلب العمليات الخاصة بالعقم في بعض المصالح، جاءت بنتائج ايجابية، مشيرا إلى أن التدخين هو الآخر يهدد نسبة كبيرة من الرجال بسرطان المثانة، إذ يعتبر في مقدمة الأسباب، بحيث تسعى الجمعية الجزائرية لجراحة الكلى والمسالك البولية، لتنظيم حملات واسعة النطاق تكشف من خلالها حالات إصابة بسرطان المثانة لمدخنين لم يستطيعوا التخلي عن السيجارة، فعاشوا معاناة مع المرض.

وفي سياق آخر، أشاد البروفسور آيت الحاج، بالنجاح الذي حققه البروفسور حسام الدين واغلانت، في زراعة الكلى، بحيث يعتبر الأول إفريقيا، في نجاح مثل هذه العمليات، وهذا ما جعل الجمعية الجزائرية لجراحة الكلى والمسالك البولية، تتعاون معه في نقل فريق طبي بأكمله إلى موريتانية من أجل إجراء عمليات زراعة الكلى، وتتبادل الخبرات والتكوينات عبر بعض الدول الأجنبية، قصد مواكبة التطورات الحادثة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.