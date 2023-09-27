روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT أصبح قادرا على تصفّح مواقع الانترنت (فيديو)

أصبح بإمكان روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT تصفّح مواقع الانترنت، لتزويد المستخدمين بالمعلومات التي يرغبون بها. حسب ما أعلنته شركة OpenAI يوم الأربعاء.

وقالت الشركة في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابق)، إن الخدمة الجديدة ستكون متاحة قريبا لجميع مستخدمي الروبوت على متصفّح “بينغ” لمايكروسوفت.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

يخطّط عملاق البرمجيات مايكروسوفت لاستثمار نحو 10 مليار دولار في شركة OpenAI، التي أطلقت روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وحظي الروبوت بشعبية كبيرة بين المستخدمين، بعد إطلاقه في نهاية نوفمبر من العام الماضي. حيث جمع أول مليون مستخدم له، في فترة لم تتجاوز الأسبوع.

وشارك رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل، ومالك منصة “إكس” الحالي إيلون ماسك، في تأسيس الشركة التي أطلقت الروبوت.