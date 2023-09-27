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روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT أصبح قادرا على تصفّح مواقع الانترنت (فيديو)

الشروق أونلاين
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روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT أصبح قادرا على تصفّح مواقع الانترنت (فيديو)
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ChatGPT

أصبح بإمكان روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT تصفّح مواقع الانترنت، لتزويد المستخدمين بالمعلومات التي يرغبون بها. حسب ما أعلنته شركة OpenAI يوم الأربعاء.

وقالت الشركة في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابق)، إن الخدمة الجديدة ستكون متاحة قريبا لجميع مستخدمي الروبوت على متصفّح “بينغ” لمايكروسوفت.

يخطّط عملاق البرمجيات مايكروسوفت لاستثمار نحو 10 مليار دولار في شركة OpenAI، التي أطلقت روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وحظي الروبوت بشعبية كبيرة بين المستخدمين، بعد إطلاقه في نهاية نوفمبر من العام الماضي. حيث جمع أول مليون مستخدم له، في فترة لم تتجاوز الأسبوع.

وشارك رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل، ومالك منصة “إكس” الحالي إيلون ماسك، في تأسيس الشركة التي أطلقت الروبوت.

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