روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT أصبح قادرا على تصفّح مواقع الانترنت (فيديو)

أصبح بإمكان روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT تصفّح مواقع الانترنت، لتزويد المستخدمين بالمعلومات التي يرغبون بها. حسب ما أعلنته شركة OpenAI يوم الأربعاء.

وقالت الشركة في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابق)، إن الخدمة الجديدة ستكون متاحة قريبا لجميع مستخدمي الروبوت على متصفّح “بينغ” لمايكروسوفت.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB

