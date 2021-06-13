روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم في الحرمين الشريفين

في ظل تفشي جائحة كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء السبت، عن اعتمادها مشروع الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم في الحرمين الشريفين.

وبحسب ما أفادت رئاسة شؤون الحرمين على تويتر فقد دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، مشروع الروبوت لتوزيع العبوات دون تلامس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، عن السديس أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأوضح السديس أن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن الروبوت يتولى توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن شهر مارس الماضي عن إعادة فتح سقيا ماء زمزم بعد عام من إغلاقه بسبب تداعيات جائحة كورونا.