روبيو: المفاوضات بين “حماس” والاحتلال لا تعني نهاية الحرب

روبيو: المفاوضات بين “حماس” والاحتلال لا تعني نهاية الحرب
ح. م
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن المفاوضات الجارية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي ليست نهاية الحرب، وإن تشكيل مجموعة لحكم غزة سوف يستغرق بعض الوقت.

وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز”، اليوم الأحد 5 أكتوبر، أنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى بينما تسقط القنابل ويستمر القتال.

وقال روبيو: “لقد اتفق الجميع بما في ذلك إسرائيل، على أنه في نهاية المطاف في مرحلة ما مع تطور هذه العملية، سوف تحكم غزة مجموعة تكنوقراط فلسطينية وليس حماس، بمساعدة ودعم وتوجيه من اتحاد دولي مثل مجلس السلام”.

مصر تستضيف اجتماعا لبحث تفاصيل تنفيذ خطة وقف الحرب في غزة

ليضيف: “لا يمكنك إنشاء هيكل حكم في غزة لا يشبه حماس في ثلاثة أيام.. أعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن مفاوضات السلام لا تمثل بعد نهاية للحرب في غزة.

