روتينات العناية بالشعر مع الصيام

اهتمام النساء في شهر رمضان بروتينات الطبخ، الديكور، تزيين الطاولة، أو انشغالهن بالعبادات، يمكن أن ينسيهن بعض الشيء في العناية بجمالهن الخارجي، ورعاية الشعر، فيقمن بإهماله، مع الصيام المطول يكتشفن بعد أيام تلف الشعر وتضرره، وهذا ما لا يرغب به الجميع.

حمامات الزيوت الطبيعية توفر العناصر التي يحتاجها شعرك

من أهم روتينات العناية بالشعر مهما كان نوعه خاصة الجاف، هي استخدام حمام الزيت في رمضان، إذ يساهم هذا الأخير في توفير الرطوبة والتغذية التي يحتاجها شعرك خلال الصيام، أين تتوقفين عن أخذ الفيتامينات والمعادن وكميات من الماء التي يحتاجها جسمك. للإشارة، فإن استعمال حمام زيت يتكون من زيوت طبيعية، يعتبر الأفضل للحفاظ على حيوية ونعومة الشعر، ويضمن بقاءه صحيا. وللحصول على أفضل النتائج ينصح القيام بهذه العملية مرتين في الأسبوع بالمكونات التي تتناسب مع طبيعة الشعر.

النظام الغذائي القائم على البروتينات

بدل تناول الحلويات والأطعمة من دون فائدة، ينصح خبراء التغذية بالتركيز على أخذ البروتينات في وجبة الإفطار، بشكل يومي، كونها تعزز نمو الشعر وتحميه من التعرض للترقق والضعف، إذا كنت بالأساس تعانين من هذه المشاكل فينصح بأخذ مكملات غذائية طبيعية كالسبيرولينا في وجبة السحور.

إرشادات الاستحمام الصحيح

قد تحتاجين إلى الاستحمام بشكل يومي بعد قضاء أوقات طويلة في المطبخ، سواء كروتين للعناية بمظهرك الخارجي، أم روتين للحصول على الراحة والاسترخاء لبقية اليوم، واستعادة النشاط، في كلتا الحالتين، هذا قرار صائب ونافع، لكن بإمكانك أن تجعليه عكس ذلك إذا كانت طريقتك خاطئة، كالاستحمام بالماء الساخن جدا للاسترخاء، ما قد يؤثر على صحة شعرك، ويفقده حيويته، لذا احرصي على أن تكون درجة حرارة الماء معتدلة، وإن كان بإمكانك تفادي غسل الشعر من الأساس سيكون أفضل، لأن المواد الكيماوية الموجودة في غسول الشعر تؤدي إلى جفافه وتقصفه بسحب الزيوت الطبيعية منه، إذا كان استخدامها بشكل منتظم.

تقل المناسبات التي قد تستعرضين فيها جمال شعرك في شهر رمضان، فتستمرين في ربطه طوال الوقت وأنت في المطبخ، حتى إن بعض النساء لا يمشطن شعرها ليومين أو ثلاثة، وهذا أمر خاطئ تماما، حيث يشير الخبراء إلى أن الشعر كائن حي، يحتاج إلى أن يتنفس، ويعتنى به، أضف إلى هذا، أن تمشيط الشعر يؤدي إلى تدليك فروة الرأس وتحريضها لتمد الشعر بالعناصر التي يحتاجها.