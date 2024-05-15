روجينا تتسبب في أزمة بين زوجها نقيب الفنانين المصريين وناقد شهير!

تسببت الفنانة المصرية روجينا بأزمة كبيرة بين زوجها نقيب الفنانين المصريين وناقد شهير مع دخول أطراف من الوسط الفني على الخط.

وبحسب صحف محلية فقد اهتز الوسط الفني بعد كتابة الناقد طارق الشناوي مقالا ينتقد فيه روجينا، ليستشيط زوجها أشرف زكي غضبا ويعتبر ما قاله سبا وقذفا علنيا.

وقال الشناوي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك: “فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق ولكن اعتبره النقيب سبا وقذفا علنيا”.

وأضاف: “أشرف زكي أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد 3 محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها”.

وأردف: “في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن”.

وتابع: “أثق تمامًا في عدالة جهات التحقيق ونزاهة كل كلمة كتبتها وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة”.

وتصدر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التريند، بعد اعلانه التقدم ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وقال خلال استضافته في برنامج “صالة التحرير”، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد: “النهاردة تقدمت ببلاغ ثاني، وهذه الأمور في النيابة في التحقيقات ولا يجوز الكلام فيها، وهو اتهمني اتهام يحاسب عليه قانونا، ووجه لي اتهام لو ثبت لا بد أن أسجن”.

وأضاف موضحا خلفية البلاغ: “أنا تقدمت بالبلاغ الثاني لأنه يؤثر على الرأي العام ونزاهة القضاء، وإفشاء أسرار التحقيقات، بإنه يطلع في مواقع وجرائد ويتكلم فيها”.

وتابع: “هو مقالش مرتشي لكن عمل حاجة شبه كده، وبيننا القضاء ولن أترك حقي، لأنك تتهمني في شرفي”.

وفي أول تعليق من الفنانة روجينا، نشرت على صفحتها آية قرآنية لقول الله تعالى: “إن الله يدافع عن الذين آمنوا”، وعلقت: حقي عندك أنت يا رب يقيني بالله يقين.

يُذكر أن الشناوي في مقاله قد أكد عدم نجاح روجينا في أدوار البطولة المطلقة مقارنة بأدوارها الأخرى، وأشار إلى نفوذ زوجها، أشرف زكي، في تثبيتها كبطلة في موسم دراما رمضان.

وشاركت روجينا في السباق الرمضاني لهذا العام، بمسلسل “ستهم”، وتناول العمل قصة سيدة يُقتل زوجها فتدخل، في صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبنائها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.

في ذات السياق، دافعت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن روجينا بتدوينة عبر حسابها على فيسبوك قالت فيها: “يا عم روح.. ده روجينا وهي لسة صغنونة أوي عملت دور كبير جدا مع يوسف شاهين في فيلم المصير.. ممثلة من قبل ما تتجوز بزمن.. عيب والله”.