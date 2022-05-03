روجينا تعلن عن مسلسلها الجديد أمام الكعبة

أعلنت الفنانة المصرية “روجينا” عن عملها الفني الذي سيبث في رمضان القادم من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة.

وقالت روجينا عبر حسابها على فيسبوك ” الحمد والشكر لله..الحمد لله حتى يبلغ منتهاه…بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل “ستهم” رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح..رائعة المؤلف ناصر عبد الرحمن للمخرج رؤوف عبد العزيز”.

وعبر الكثير من متابعي الفنانة المصرية عن استيائهم من إعلانها عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة الشريفة، مذكرين إياه بالآية الكريمة(ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)، وتساءلت إحدى المغردات” هل رأيتم ممثل هليودي أو بليودي يعلن عن فيلمه داخل كنيسة أو معبد؟”. مضيفة “هذا بيت الله الحرام وليس دار أوبرا يا روجينا”.

وقال أحمد معلقا على صورة روجينا أمام الكعبة” الحرم المكي مكان للعبادة والتقرب من الله، وليس مكان للدعايات والإعلانات الفارغة” وتابع يقول :”ما يحدث في الآونة الأخيرة في الحرم يجعلك تشعر أن شعوب المنطقة أصحبت تأتي للحرم من أجل الفوضى والشهرة”.

واقترحت نجلاء الخالدي أن يتم تسليط عقوبات صارمة ضد من يأتي بهذه التجاوزات حتى يكون عبرة لغيره.