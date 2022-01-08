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روجيه ميلا مهاجما مصر والمغرب: العبوا في أوروبا إذا لم تروا أنفسكم أفارقة

الشروق أونلاين
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روجيه ميلا مهاجما مصر والمغرب: العبوا في أوروبا إذا لم تروا أنفسكم أفارقة
ح.م
روجيه ميلا

هاجم أسطورة كرة القدم الكاميرونية، روجيه ميلا، مصر والمغرب، بعد مساندتهما اقتراح رئيس الـ”فيفا”، بتأجيل النسخة الحالية لكأس إفريقيا، مطالبا إياهم بالرحيل عن إفريقيا واللعب في أوروبا وآسيا.

وقال ميلا في تصريحات لقناة” تيفي 5 موند” الفرنسية: “من ساند اقتراح فيفا، هي دول شمال إفريقيا، لأنها دائما ما تفسد الأمور! دائما ما يحدثون فوضى”.

وأضاف “أنا آسف، سأخبرهم هنا بذلك بصفتي شقيقا لهم، سواء المغرب أو مصر أو أيا كان، فهذا ليس طبيعيا، إذا لم يكونوا أفارقة دعهم يرحلون عن القارة واللعب في أوروبا أو آسيا حتى لا يحدثوا فوضى في القارة الإفريقية”.

وأردف ميلا: “لقد تطوروا دائما في القارة الإفريقية، لقد قبلناهم ونجحوا في تحقيق إنجازات، لذلك لا أرى سببا لاستمرارهم اليوم في التحدث بشكل سيئ عن البلدان الأخرى في إفريقيا، فهذا ليس بالأمر الطبيعي”.

ويرى ميلا، أن المغرب ومصر ساندا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لمحاولة عرقلة تنظيم بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها الأحد بالكاميرون، بداعي تأخر البلد المضيف في تنفيذ المنشآت الرياضية للمسابقة، والاستعداد لتنظيم البطولة، فضلا عن تفشي متحور “أوميكرون” السريع الانتشار لـ”كوفيد-19″.

وكانت الكاميرون حصلت في البداية على حق استضافة نسخة 2019 لكأس أمم إفريقيا، لكن البطولة انتقلت إلى مصر نظرا لعدم جاهزية الدولة الواقعة وسط إفريقيا لاستضافتها في الوقت المناسب، ليتقرر بعدها استضافة الكاميرون لنسخة 2021 التي تأجلت لمدة 12 شهرا بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل أن يتقرر بشكل رسمي إقامتها خلال الفترة ما بين 9 جانفي الجاري و6 فيفري المقبل.

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