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رياضة

روجي ميلا يحفز “الأسود غير المروضة” للفوز على الجزائر

سليم.ع
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روجي ميلا يحفز “الأسود غير المروضة” للفوز على الجزائر
أرشيف
روجي ميلا

حفز النجم الكاميروني السابق روجي ميلا، لاعبي منتخب الأسود غير المروضة، للإطاحة بالمنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة والتأهل إلى مونديال قطر..
ووجه روجي ميلا، كلمة تحفيزية للاعبي المنتخب الكاميروني، في غرف تغيير الملابس، بعد إنهائهم كأس أمم إفريقيا في المركز الثالث.
وقال ميلا للاعبين: ” لقد تحدث رئيس الإتحاد الكاميروني، وتحدث وزير الرياضة، وتحدث المدرب، وأنا لديّ كلمة واحدة فقط أقولها لكم: “الفوز على الجزائر”.
وتجاوب لاعبو المنتخب الكاميروني مع كلمة النجم السابق للأسود، ورددوا مطولا عبارة الفوز على الجزائر.

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