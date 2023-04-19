رودريغو يكشف سر احتفاله على طريقة رونالدو

كشف لاعب ريال مدريد، البرازيلي رودريغو، سر احتفاله على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله في شباك تشيلسي سهرة الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واحتفل النجم البرازيلي بهدفه الأول في شباك تشيلسي على طريقة رونالدو، حيث ركض قبل أن يقفز إلى الأعلى ويفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ “سي”.

وقال رودريغو بعد المباراة خلال تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “في البداية فكرت في الاحتفال من خلال الانزلاق على ركبتي، لكنني أعاني من التهاب، ثم خطرت في بالي فكرة وهي الاحتفال مثل مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو”.

وعن تسجيله 16 هدفا في دوري الأبطال، قال: “لا أستطيع تفسير ذلك، ولكن دائما أقول إنه شيء خاص جدا.. أتمنى أن أستمر على هذا النحو وأفوز بالمزيد من بطولات دوري أبطال أوروبا”.

ويلتقي ريال مدريد في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب أليانز أرينا” في ميونخ إيابا، حيث يبدوا السيتي الأقرب للتأهل بعدما فاز ذهابا بثلاثية دون رد.

وبلغ ريال مدريد نصف نهائي لدوري الأبطال بعدما تغلب على مضيفه تشيلسي 2-0 في إياب ربع النهائي، وسجل رودريغو الهدفين في د58 و80.