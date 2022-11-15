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رياضة

روديغر يتبرع بأموال مشاركته في المونديال لأطفال مرضى في سيراليون

عمر سلامي
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روديغر يتبرع بأموال مشاركته في المونديال لأطفال مرضى في سيراليون
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أنطونيو روديغر

قرّر مدافع المنتخب الألماني أنطونيو روديغر، التبرع بالأموال التي سيحصل عليها من مشاركته في مونديال قطر، لإجراء عمليات جراحية لأطفال في سيراليون، البلد الأصلي لوالدته.
وذكرت تقارير إعلامية أن مدافع ريال مدريد، سيتبرع بالأموال التي سيكسبها من مشاركته مع المنتخب الألماني في كأس العالم، حتى يتمكن 11 طفلا في سيراليون، يعانون من حنف أو إعوجاج القدم، من الخضوع لعمليات جراحية.
وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن روديغر سبق وأن قام في جانفي الماضي، بتمويل سلسلة من العلاجات المعقدة للغاية والمكلفة، لأطفال في سيراليون، ما ساهم في تغيير وضعيتهم الصحية إلى الأفضل.

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