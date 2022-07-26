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رياضة

روراوة حاضر في بطولة العرب أواسط

علي بهلولي
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روراوة حاضر في بطولة العرب أواسط
ح.م

حضر الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لِكرة القدم محمد روراوة، الثلاثاء، وقائع مباراة منتخب السعودية أواسط ونظيره العراقي.

واحتضنت مدينة أبها السعودية أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِمنافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وأدار هذه المباراة حكم الساحة الجزائري يوسف قموح، بِمساعدة مواطنه عادل عبان، وزميل لهما من تونس.

ومنح محمد روراوة جائزة أحسن لاعب للمهاجم السعودي عبد الله رديف، الذي سجّل ثلاثية.

ويحوز محمد روراوة منصبا شرفيا، في الاتحاد العربي لِكرة القدم.

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