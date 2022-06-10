روراوة في أحسن رواق لترؤس الفاف خلفا لعمارة

الانتخابات ستجرى يوم السابع جويلية القادم

علمت الشروق من مصادرها الخاصة، أن الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة أصبح قريبا من العودة إلى رئاسة الفاف خلفا لشرف الدين عمارة الذي غادر مبنى دالي ابراهيم بعد حل مكتبه الفدرالي.

لنضم رئيس الاتحاد الجزائري الأسبق محمد روراوة إلى قائمة المرشحين لرئاسة الفاف في الانتخابات المقررة في السابع جويلية القادم، ليصبح خامس مرشح بعد وليد صادي الذي سينضم إلى مكتب روراوة، جهيد زفزاف، حكيم سرار، وبعض الوجوه الأخرى التي أبدت نيتها في ترؤس الاتحاد الجزائري.

نفس المصادر أكدت أن العديد من الشخصيات الرياضية وبعض أعضاء الجمعية العامة طلبوا منه العودة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وتنقية الأجواء السائدة في محيط الكرة الجزائرية.

وقال أحد المقربين من روراوة للشروق أنه طلب مهلة للتفكير قبل إعطاء رده النهائي وهو بصدد جس نبض أعضاء الجمعية العامة الذين سيصوتون له، وإقناعهم بمشروعه القصير وهو إعادة هيبة الكرة الجزائرية وخاصة على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفا أنه سيعمل على إقناع بعض رجاله للعمل معه، وخاصة ذراعه الأيمن وليد سعدي الذي شكل منذ أيام مكتبه الذي يضم العديد من الشخصيات الكروية، التي تملك تجربة وعلاقات خارجيا.

نفس المصدر أكد للشروق أن وزير الرياضة عبد الرزاق سبقاق يكون قد اتصل بروراوة لمعرفة رأيه فيما يحدث في الكرة الجزائرية، طالبا منه يد العون والمساعدة وهو ما قاله له شخصيا: “سأساعد الجزائر في المكان الذي أكون متواجدا فيه”، وهي رسالة واضحة أنه يستطيع العودة لتسيير الكرة الجزائرية على الأقل لعهدة واحدة وتسليم المشعل إلى من يراه أعضاء الجمعية العامة مناسبا.

أحد المقربين من روراوة قال للشروق أنه في حال عودته سيمنح كل الإمكانات للمدرب الوطني جمال بلماضي من أجل النجاح في مشروعه القادم وهو الوصول إلى كأس العالم 2026 والذي يتطلب العديد من التضحيات، والعمل على عدم نسيان كل الجزئيات، مع نسيان ما حدث في لقاء الكاميرون وفتح صفحة جديدة لإعادة الكرة الجزائرية إلى الواجهة.

علما أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ستعقد جمعيتها العامة العادية يوم 16 الجاري الجاري بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد بيان الهيأة الفدرالية، وقال الاتحاد في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: “بناء على قرار المكتب الفدرالي المنعقد بتاريخ الـ28 أفريل 2022 بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى والذي تم خلاله تحديد تواريخ مختلف الجمعيات العامة، ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم المعنيين عن استدعاء أشغال الجمعية العامة العادية لسنة 2021 ليوم الخميس 16 جوان 2022 بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بدءا من الساعة العاشرة صباحا”. ويتواجد الاتحاد الجزائري في حالة فراغ قانوني بعد إعلان الرئيس شرف الدين عمارة، التنحي عن منصبه، واستقالة أغلبية أعضاء مكتبه الفيدرالي.